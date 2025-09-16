Трагедия и отвратителна история: Мартин Елвиса с разтърсващ коментар за "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

Подобно на Виктор Стоянов, който често коментираше последния сезон на "Ергенът", сега Мартин Николов изрази мнението си за новия формат "Ергенът: Любов в рая". Във видео, което качи в Instagram профила си, бизнесмена, от четвъртия сезон на шоуто, остро критикува голяма част от участниците, като не скри, че е меко казано "разочарован" както от жените, така и от мъжете.

За фаворитите и неприемливото поведение на участниците

Сред фаворитите на Мартин са бижутерката Габриела и Джан Микеле, които явно се оформиха като двойка.

"От мъжете най-много ми харесва Калоян, който влезе малко по-късно. Вижда ми се много интелигентен, много здраво мислещ, харесвам го.

Също така ми харесва актьора Петър, но той все пак е актьор, така че трябва да имаме две наум за него. Не се знае играе ли, не играе ли."

Елвиса коментира и Емили около, която до момента се заформиха най-скандалните събития. Мартин призова зрителите да спрат да ѝ се подиграват.

Като човек, който казва всичко в прав текст, Марто обърна внимание и на Шермин, която нарече "пълна трагедия". С ирония и той коментира, че поне е разбрал колко езика говори участничката. Според него Красимир пък, който изглежда като настоящ партньор на Шермин, е влязъл в предаването просто да се забавлява.

Разбира се, Мартин не остана безразличен и към неприличните коментари на Пенко към дамата с нигерийски произход - Лили Естер. "Не знам изобщо комуникирал ли е с жени. Ако е, жалко", каза Елвиса.

В края на видеото уточнява, че предаването се очертава да бъде доста интересно, а той ще продължи да следи случващото се, за да изкаже мнението си.