След Виена: Народният театър гостува на Международния театрален фестивал в Сибиу със "Съзвездия"

След успешното участие на Народния театър "Иван Вазов" във Wiener Festwochen и гостуването на спектакъла "Бурята" в Бургтеатър във Виена, първата ни сцена продължава своето международно присъствие с участие в още един от най-значимите театрални форуми в Европа. На 19 и 20 юни спектакълът "Съзвездия" от Ник Пейн ще бъде представен в рамките на Международния театрален фестивал в Сибиу (FITS) – едно от най-престижните събития в световния театрален календар.

Фотограф: Стефан Здравески

Всяка година фестивалът събира водещи артисти, театри и културни организации от десетки държави, превръщайки румънския град в една от големите сцени на съвременния световен театър. Включването на "Съзвездия" в програмата на фестивала е поредното международно признание за спектакъла и за работата на младите творци, които стоят зад него.

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Постановката вече привлече вниманието на европейската театрална общност, след като през този сезон беше представена в Берлин пред 22 ръководни екипа на водещи европейски театри и фестивали в рамките на международната платформа PROSPERO – New European Wave. Участието беше оценка за съвременния театрален език на спектакъла, неговата артистична смелост и потенциала му за международен сценичен живот.

Фотограф: Стефан Здравески

"Съзвездия" от Ник Пейн, с режисьор Елица Йовчева и с участието на актьорите Радина Думанян и Ненчо Костов, е сред успешните заглавия, реализирани по Програма "Апостол Карамитев" на Народния театър. Спектакълът изследва любовта, времето, избора и множеството възможни версии на живота, които съществуват едновременно във вселената на човешките решения.

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Гостуването в Сибиу се осъществява с подкрепата на международната платформа PROSPERO – New European Wave, която обединява водещи европейски театри и културни организации в подкрепа на новото поколение театрални творци. Инициативата има за цел да подпомогне развитието и международната реализация на изгряващи артисти от цяла Европа, като създава възможности техните спектакли да достигат до нови публики и престижни фестивални сцени.