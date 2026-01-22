Войната в Украйна:

Ванеса Хъджинс и Зак Ефрон отново заедно 20 години след "High School Musical"

22 януари 2026, 11:30 часа 0 коментара
Сякаш беше вчера, когато гледахме Disney Channel и танцувахме с актьорите от "Училищен мюзикъл" ("High School Musical"). Може да са изминали 20 години от това време, но пък хореографията към финалната песен от първия епизод все още я помним. Режисьорът и хореограф Кени Ортега казва, че магията на "High School Musical" е била ясна още от самото начало. "Когато снимахме големия финал ("We’re All In This Together")… отделих очи от монитора и просто погледнах цялата сцена и си помислих: "Боже мой, ако маркетингът на Дисни свърши същата работа, която ние вършим тук днес, ще имаме истински гигант", разказва Ортега пред "PEOPLE".

Филмът наистина се превърна в хит след премиерата си по Disney Channel на 20 януари 2006 г., като стана най-комерсиално успешният от оригиналните филми на канала и събра 7,7 милиона зрители при първото излъчване. Саундтракът на филма достигна номер едно в Billboard 200 и остана в класацията повече от 100 седмици.

Феноменът, обожаван от няколко поколения

Той доведе до стоки с марката, успешни концертни турнета, два последващи филма и телевизионен сериал. Нещо повече - High School Musica допринесе за славата и звездната кариера на актьорите Зак Ефрон, Ванеса Хъджънс, Ашли Тисдейл, Алисон Рийд, Корбин Бльо, Моник Коулман и Лукас Грейбъл.

Снимка: Getty Images

"Бях толкова млад, когато снимахме "High School Musical", и това беше наистина страхотно изживяване", споделя Ефрон, който е бил на 18 години по време на първия филм. "Забавлявахме се, учехме се в движение и честно казано просто се наслаждавахме на всеки момент заедно. Никога не бих могъл да си представя, че 20 години по-късно това ще има толкова значение за хората, или че цяло ново поколение ще се свърже с него, и съм благодарен за това."

Мюзикълният филм следва баскетболната звезда Трой Болтън (Ефрон) и умната нова ученичка Габриела Монтез (Хъджънс), които се срещат на караоке, откриват обща любов към пеенето и кандидатстват за училищния мюзикъл в "Ийст Хай". Макар историята да е типично американска, тя резонира на международно ниво и събира фенове по целия свят.

Ортега си спомня, че търсенето било толкова голямо, че концерти се организирали дори на стадиони в Латинска Америка, побиращи по 70 000 души. "Чувствахме, че имаме нещо, и че ще направим впечатление, но нямахме представа за глобалния феномен, в който се превърна", казва той. "Филмът предлага нещо универсално и вечно, което говори на едно поколение млади хора чрез музика, танци и разказване на истории."

Филмът се отразява силно и на самите актьори. Бльо, който бил едва на 15 години, казва: "Изключително е колко дълбок път беше изкован пред мен на 15 години благодарение на работата върху "High School Musical". По това време вече бях в индустрията повече от десетилетие като детски актьор, изучавайки и работейки за неопределена мечта. Това беше просто прекрасно и щастливо съчетание на възможности да приложа множество артистични умения заедно с мои връстници."

Снимка: Getty Images

Той също признава, че внезапният успех имал и своите трудности: "Да бъдеш хвърлен в такъв вихър, преди дори фронталният ти лоб да е напълно развит, е изпълнено с капани, които трябва да се преодолеят." Но това също „отвори врати за бъдещи начинания и за моята кариера на Бродуей и изгради доживотни връзки между актьорите и екипа."

Коулман разказва как видяла стоки с лицето си върху тях и се почувствала шокирана: "Нямаше начин да ни подготвят за това, което наистина се случваше. По някакъв начин се събудихме вътре в това."

Тисдейл се съгласява: "Винаги, когато създаваш нещо и го пускаш в света, се надяваш хората да го харесат. Но не можех да си представя колко дълготраен ще бъде "Училищен мюзикъл". Това беше изключително преживяване, което промени живота на всички нас."

За Хъджънс най-запомнящото се от снимките е хореографията: "Танцовото изпълнение от "We’re All In This Together" е вградено в моята ДНК. Между снимките, турнето и това да виждам хората да го правят в социалните мрежи, той остава в главата ми и в тялото ми. Чувствам, че така ще бъде винаги."

Грейбъл допълва, че част от успеха на филма се дължи на химията между всички на снимачната площадка. "Най-силно помня колко леко и необременено се усещаше всичко. Все още нямаше машина - нямаше митология, нямаше очаквания, нямаше усещане за наследство. Изживяхме момента: пеехме около пианото между кадрите, смеехме се на глупостите и грешките си, изживявахме всичко заедно. Такова рядко преживяване не можеш да го създадеш - просто имаш късмет да бъдеш част от него и да го споделиш."

Източник: "People"

