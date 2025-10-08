Вдъхновява и лекува: Ето какво прави Меги Димчева след "Търси се"

След 16 години в телевизионния ефир водещите на предаването "Търси се" се разделиха със своите зрители през 2024 година. Оттогава и двете - Меги Димчева и Нели Хаджийска, поеха по свой път и професионално израстване. Вече ви споделихме, че Нели се е отдала на духовни практики и лична трансформация. С какво се занимава днес Меги - това разказа тя в "Жените на България" по bTV.

Към момента тя прави спектакъл-терапия „Чудесата в нас“, в който предоставя пространство на хората сами да намерят отговорите, които търсят. Един проект, който вдъхновява и лекува.

Още: Честито! Синът на Аня Пенчева се сгоди (СНИМКИ)

„Вече има много осъзнати същества по тази земя, които си задават въпроса кой съм аз, защо съм тук, как да бъда по-щастлив, как да заобичам себе си повече, как да давам любов на хората повече, как да живея по-спокойно, смирено, да минавам през живота по-леко, как да не съм толкова стресиран. И всъщност аз установих през моят личен житейски опит и през моята призма, че отговорите са наистина вътре в нас. Стига да имаме смелостта да ги потърсим“, обясни Меги.

Снимка: Меги Димчева/Facebook

Тайната на щастието е в настоящия момент

В интервюто тя коментира и значението на медитацията за връзката на човек със самия себе си. "Говоря за медитацията като връзка с самия теб. Дори когато правиш някакво любимо занимание, медитацията е присъствие в настоящия момент. Ти не мислиш нито за задачите, за проблемите, които си имал през деня, нито пак правиш някакви планове за бъдещето. Ти просто си готвиш или просто си плетеш или просто си четеш книга, каквото обичаш да правиш. И да живееш в настоящия момент, за мене това е тайната на най-щастливия живот. Защото тук и сега съществува само този момент“, споделя водещата.

Още: Официално: bTV избра Венета Райкова пред Георги Тошев, продуцентът си тръгва

Меги вярва, че всяка трудност е нова възможност и всяко предизвикателство в житейския път на човека не е просто случайност. "То за да го отведе точно тук, в този момент от неговия живот, за да го накара да научи нещо, за да го накара да се развие, да срещне нови хора, да опознае нови обстоятелства, нова среда, да излезе извън зоната си на комфорт.", разсъждава Димчева.