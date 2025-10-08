Импровизация в шотландски бар: Джъстин Бийбър засне неочаквано музикално ВИДЕО

Поп звезда Джъстин Бийбър засне спонтанно музикално видео в шотландски пъб, съобщи агенция ДПА. Канадският певец снима кадри за песента си "Bad Honey" в бара "Abandon Ship" в Дънди, Шотландия, миналия уикенд и ги публикува в социалните мрежи в понеделник вечерта. След като отлетя за Шотландия миналата седмица, той сподели снимки в интернет и от голф мача си в Сейнт Андрюс.

Видеото, споделено от певеца и получило над 117 000 харесвания в Instagram, показва Бийбър, който седи на бара и държи халба бира. От бара публикуваха в социалните медии следното съобщение: "Може би сте чули, че през уикенда имахме специален посетител. Насладете се на Джъстин Бийбър, който снима ново видео за Bad Honey на живо в Abandon Ship, точно тук, в Дънди, Шотландия."

Фотографът Рори Крамър, който е заснел видеото, публикува в Инстаграм: "Снимах това спонтанно видео, когато излязохме в Шотландия наскоро. После Джъстин и аз монтирахме материала при полета за вкъщи."

Завръщане към музиката

Бийбър наскоро направи музикалното си завръщане с новите си албуми "Swag" и "Swag II" след четиригодишно отсъствие от поп сцената, припомня още ДПА, цитирани от БТА.

"Swag" е първият албум на канадския изпълнител след "Justice" от 2021 г. и първият, след като стана баща миналата година.

Джъстин Бийбър стана звезда, когато бе само на 15 години, след като бе открит в YouTube и подписва договор със звукозаписната компания на Ъшър. Дебютният му сингъл "Baby" излезе през 2010 г. и оттогава канадецът се превърна в един от най-продаваните музикални изпълнители на всички времена, с около 150 милиона продадени плочи по целия свят.

През последните месеци певецът имаше противоречиво поведение, което породи слухове за психически и брачни проблеми.