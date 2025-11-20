Потапяне в страха: Диана Димитрова се връща към актьорството с първа роля в хорър филм

Още през април 2024 година Диана Димитрова сподели, че напуска театъра и се разделя с българската публика, за да се отдаде на рисуването. Въпреки това, още тогава тя подчерта, че някой ден вероятно ще се върне към актьорството. И ето, че това вече е факт - актрисата вече е започнала нов интригуващ етап в професионалната си кариера. В социалните мрежи, където често заявява гражданската си позиция по обществено значими теми, тя сподели с вълнение какво ѝ предстои. Димитрова разкри, че само за три месеца и получила няколко предложения за участия в международни продукции.

Най-впечатляващата част е това, че тя е получила възможност за роля във филм на ужасите, в който по думите ѝ се изисква "да се отдаде на страха".

"Последните три месеца ми донесоха нещо, което преди време изглеждаше невъзможно: три нови международни продукции за 2025 г., включително първият ми хорър, роля, която изискваше пълно потапяне в човешкия страх, травма и оцеляване.", пише във Facebook профила си Диана.

Актрисата поясни, че е избрана за проектите чрез международни кастинги, на които е била оценена работата ѝ и личните и професионални качества.

Включвайки се чуждестранните филми, тя взима едно от най-трудните си решения. "Прекратих българските сериали и театъра, най-трудното решение в кариерата ми, но кариерата не е държава. Кариерата е път. И аз продължавам.", споделя тя.

А посланието ѝ е: "За всички, които са били наранявани, заглушавани или пречупвани: животът понякога ви връща там, където сте се борили най-много, но вече по-силни. Аз не съм изключение. Не правете компромис с достойнството си. Никога." Актрисата изрази благодарността си към своите верни фенове, подкрепящи я в "този нов етап като свободен и независим артист".

В края на публикацията си уточнява, че 2026 година ще можем да я видим в премиерата на новите проекти.