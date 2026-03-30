Весела Бабинова винаги избира трудното: Бях стресирана в "Като две капки вода"

30 март 2026, 10:20 часа
Снимка: БГНЕС
Весела Бабинова винаги избира трудното: Бях стресирана в "Като две капки вода"

Весела Бабинова е актриса с изключителен талант, готова да се впусне във всяка роля, доказвайки че е родена за театъра и сцената. В шоуто "Като две капки вода" тя успява да излезе от зоната си на комфорт и майсторски се справя успешно с имитациите на големи имена, които са единствени по рода си. Самата тя признава, че винаги избира трудния път, но е щастлива да бъде част от предаването, преминавайки през нови предизвикателства. "Винаги съм избирала да ми е трудно и знаех, че няма да ми е лесно в шоуто. Самата аз за първи път съм в живо предаване", разкри тя в студиото на "Събуди се" по NOVA. 

Както повечето участници признават, Бабинова също говори за своите страхове и притеснения. "В "Капките" съм поела отговорността да направя нещата като хората. Да е максимално добре, забавно. Колегите от предаването са изключителни професионалисти и в началото на сезона бях изключително стресирана как ще успея да се доближа до тях.", сподели актрисата.

Снимка: Vesela Babinova/Facebook

Подкрепата 

Това, което ѝ помага обаче е подкрепата на колегите. 

"Те, в голямата си част, са певци, но ние толкова много се подкрепяме и това ме крепи и радва. Когато ги видя как са се наредили и всички са отправили поглед към мен, това страшно ме зарежда."

Весела Бабинова обясни, че разговорите зад кулисите преди лайв и след изпълненията на всеки "са наистина страхотни" и именно това я мотивира най-много. "Това са моменти, които със сигурност ще запомня.", каза тя. 

Снимка: Като две капки вода/Facebook

Припомняме, че Бабинова грабна първата си победа в "Като две капки вода" с трогателно превъплъщение в Ан Хатауей и изпълнението на "I Dreamed a Dream" от мюзикъла "Клетниците".

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
