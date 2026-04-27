За втори пореден път Борис победи в "Като две капки вода" (СНИМКИ)

В днешния лайв на 14-ия сезон на обичаното предаване за имитации Като две капки вода" победата за втори пореден път грабна Борис Христов, който трогна всички с превъплъщението си във Васил Михайлов и изпълнението на народната песен "Руфинка болна легнала". Той реши да дари спечелените от него 1000 евро на болна жена.

В кого се превъплътиха участниците

Вечерта откри Алекс Раева, която изпълни денс класиката на Technotronic - "Pump Up The Jam", която дефинира клубната хаус сцена в края на 80-те.

След нея на сцената стъпи Дънди, който влезе в света на Khaled с баладата "Aicha", която направи алжирската музика Raï разпознаваема и обичана по целия свят.

Емилия изпълни емоционалната песен на Дара Екимова "Дишам", която я превърна в "Най-добра изпълнителка" през 2024 година.

Симона се преобрази във вокалиста на Aerosmith - Стивън Тайлър с "I Don’t Want to Miss a Thing" - саундтрак от филма Armageddon.

Пламена показа своята гореща страна, като се превъплъти в колумбийката Шакира. "Много труден образ, нищо общо нямаше", категоричен беше Азис. Веселин Маринов пък я защити, като каза, че Пламена е пяла страхотно. "Тя е от онези изпълнители, които пеят убийствено вярно в шоуто и имитациите ѝ винаги са добри."

След като миналата седмица Борис победи в предаването, този път той влезе в трудния образ на големия български акьор Васил Михайлов, изпълнявайки родопската народна песен "Руфинка болна легнала". "Много добре, видях това, което исках. Ти наистина изгради образа, ти го направи адски истинско, настръхнах. Браво!", заяви Фънки. Веселин Маринов се съгласи с него: "Беше невероятно".

Актрисата Весела Бабинова се преобрази в Михаела Филева и изпълни популярната ѝ песен "Инкогнито". Самата певица беше в залата и сподели: "Беше великолепна. Мисля, че улови всичко, което е характерно за мен". Хилда Казасян я похвали за пеенето, но изтъкна: "Това беше изключително трудна задача, тъй като Мишето има уникално излъчване, което ми липсваше при теб". Азис и Фънки също се съгласиха с нея относно изпълнението на Бабинова.

Виктор имаше нелеката задача да се превъплъти в големия оперен певец Лучано Павароти. На сцената на "Като две капки вода" той изпя "Una furtiva lagrima" - ария от италианската опера "L'elisir d'amore" ("Любовен еликсир"). "Твоето изпълнение беше толкова красиво и въздействащо. Трябва да пропееш опера, сериозно", каза Азис. Хилда Казасян - "За човек, който никога не е имал допир с оперна музика, ти се справи повече от блестящо, защото си искрен и си много музикален".

Финалът беше поверен на Иво Димчев, който влезе в женски образ - на Тони Бракстън. Той изпълни песента ѝ "He Wasn't Man Enough", като сам заяви: "Знам, че съм много далече от Тони Бракстън, но за първи път изпитах наслада да съм на тази сцена. Беше много приятно да танцувам на токчета". "Иво, ти се върна на бял кон в това шоу. Изключително изпълнение тази вечер", категорична беше Хилда. Веселин Маринов каза: "Хареса ми тази вечер. Такъв образ ви отива".