Зашеметяваща прилика: Кейт Бекинсейл и дъщеря ѝ блеснаха на спортно събитие (СНИМКА)

Кейт Бекинсейл впечатли с появата си на спортно събитие заедно с дъщеря си, Лили Шийн. 52-годишната актриса превърна терена на Intuit Dome в свое лично модно ревю, когато се появи с пънк-рок визия на мача между Los Angeles Clippers и Los Angeles Lakers на 20 декември с 26-годишната си дъщеря.

За спортното събитие актрисата, известна с прозвището Canary Black, бе облечена в сива рокля без презрамки и подчертаваща ханша асиметрична долна част. Тя добави аксесоари като ръкавици без пръсти, наметало на точки с къдрици и черна диадема, която допълни оформената на опашка прическа. Нестандартен бе и изборът ѝ на обувки - ботуши с платформа до прасеца, покрити с изкуствени шипове. Шийн, която също е актриса като родителите си — включително баща ѝ Майкъл Шийн — заложи на по-ежедневна визия на игрището - с кожено яке.

Снимка: Getty Images

Още: Като две капки вода: Дъщерята на Гуинет Полтроу с емблематична визия от 90-те (СНИМКИ)

Красотата е наследство

Лили е плод на любовта между Кейт Бекинсейл и бившия ѝ партньор, актьора Майкъл Шийн. Вече пораснала, тя уверено следва стъпките на родителите си, изграждайки собствена кариера с участия в различни телевизионни и кино продукции.

Въпреки че е израстнала в семейство на известни, Лили обикновено избягва вниманието на медиите и светлината на прожекторите. Именно това прави редките ѝ съвместни появи с Кейт още по-забележителни. Много хора отбелязват удивителната ѝ прилика с майка ѝ - не само за това, че върви по нейния професионален път, но и външно - като излъчване.

Самата Кейт Бекинсейл преживя скорошна загуба – тя сподели в Instagram на 15 юли, че майка ѝ, английската актриса Джуди Ло, е починала на 78 години след тежка битка с рак. А доведеният ѝ баща, Рой Бътърсби, почина на 87 години през януари 2024 г., припомня "People".

Още: Екстремна подготовка за "Аватар" изправи Сигорни Уийвър пред физическо изпитание

В интервю за издание през 2022 г., когато промотира филма си "The Unbearable Weight of Massive Talent", Бекинсейл казва: "Когато бях по-млада и по-незряла, бях по-скоро не исках помощ от никого. Но мисля, че сега вече съм пораснала и наистина оценявам колко щастлива възможност съм имала – да имам такива родители и просто да имам подкрепа в индустрията."