Само за 2 седмици: Второ нападение на мечка "с български елемент"! (ВИДЕО)

Втори инцидент с мечка в рамките на само 2 седмици! 40-годишен българин беше нападнат от дивото животно, но този път се е разминал само с леки наранявания. Мечката не е била сама, а с малкото си.

Става въпрос за инцидент, случил се в Румъния. Румънската частна телевизия Антена 1 излъчи клип, на който се вижда как мечка напада български турист на едно от живописните планински шосета в Румъния.

Нападение срещу български шофьор

На кадрите е заснет български автомобил с великотърновска регистрация, чийто шофьор хвърля храна на животното през прозореца на колата. В това време мечката е със своето малко. Тя похапва, но след това страничен шум я паникьосва и тя напада водача.

Видеото е запечатало момента, в който мечката се нахвърля върху колата.

Останалите шофьори на пътя започват да вдига шум и успяват да изплашат мечката. Според наблюдатели вероятно тя се е опитвала да защити малкото си, информира Антена 1.

Издания коментират, че българинът е пострадал, тъй като е снимал на отворен прозорец с телефона си мечката и как й подава храна. След атаката обаче тя е успяла да го захапе по ръката.

Случката се е разиграла в района на язовир Видрару в Южните Карпати на живописния планински път Трансфъгърашан.

Според румънските медии водачът на автомобила е пострадал. По информация на Антена 1 мъжът се е обърнал към местната жандармерия, която е повикала линейка.

"След прегледа бе констатирано, че има рани от ухапване по лявата ръка. Лицето е в съзнание, сътрудничи", заявиха представители на Инспектората за извънредни ситуации в окръг Арджеш, предаде БТА.

Медиите в румъния напомнят, че храненето на мечки се санкционира с глоби в размер между 10 000 и 30 000 леи (1909 евро – 5727 евро).