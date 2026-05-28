28 май 2026, 9:38 часа 1331 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Пенсиите няма да се плащат както досега: Нови правила

Пенсионерите в България вече няма да се съобразяват с почивните дни около празници и уикенди, за да получат парите си. Благодарение на ключова промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Националният осигурителен институт (НОИ) ще гарантира, че дължимите суми ще пристигат при хората без никакво забавяне, а в много случаи – дори по-рано от очакваното.

Досега правилото гласеше, че ако началото или краят на периода за плащане (7-о или 20-о число) се паднат в неработен ден, превеждането на парите се отлагаше за следващия работен ден. Юни 2026 г. ще бъде последният месец, в който се прилага тази стара практика, съобщина от НОИ.

Какво се променя?

Новата разпоредба влиза в сила на 27 юли 2026 г.

Според нея ако първият или последният ден от графика за пенсиите е уикенд или официален празник, НОИ ще изплаща парите предварително – още в предходния работен ден. По този начин хората ще разполагат със средствата си навреме за почивните дни, вместо да ги чакат с дни.

Първият месец, в който пенсионерите ще усетят предимството на новата мярка, е септември 2026 г. Това е сериозна стъпка напред в грижата за хората, която им носи по-голяма сигурност и спокойствие за семейния бюджет.

Пенсионери НОИ Пенсии изплащане на пенсии
Виолета Иванова
Виолета Иванова
