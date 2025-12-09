Църковен празник на 10 декември: Не правете това утре, носи нещастие

Утре, 10 декември, е денят на паметта на светите мъченици Мина, Ермоген и Евграф в православния календар. Този църковен празник се свързва не само с определени традиции, но и с определени забрани. Вярва се, че нарушаването им води до беди и нещастия.

История на църковния празник на 10 декември

Мина е християнски мъченик, живял през III-IV век, а дейността му е свързана с Египет. Известен е като защитник на вярата и чудотворец, към него са се обръщали за изцеление и помощ в житейските дела. Според легендата, Мина се е отличавал с голямо благочестие от ранна възраст и смелост пред лицето на преследването на християните. В египетските катакомби, където са погребани мъчениците, има свидетелства за неговото мъченичество. Неговият мъченически подвиг се е състоял в отказа да се отрече от Христос дори и след като е бил подложен на мъчения.

Ермоген е бил християнски свещеник или дякон (в зависимост от версията в различните източници), живял по време на ранните гонения на християните. Неговото мъченичество се свързва с жертвоготовното проповядване на вярата сред езичниците и съпротивата срещу насилието на властите. Ермоген се отличавал с мъдрост, наставничество към млади християни и пламенна молитва. Според преданието, той е бил екзекутиран заедно със своите ученици или близки сътрудници, по-специално с Евграф.

Евграф е бил спътник на светците Мина и Ермоген, често споменаван като млад ученик или дякон, който е подкрепял старейшините в тяхното служение. Той също така е претърпял мъченическа смърт за вярата си. Често е описван като пример за преданост и чистота на сърцето, смел свидетел на християнството.

Народни поличби, традиции и забрани на 10 декември

Ако има червени облаци при залез или разсъмване - очаквайте ветровито време. Сухо време на 10 декември вещае сухо лято. Ако през нощта звездите светят ярко, това вещае слана.

Според народните вярвания не се препоръчва да се губи време в мързелуване - денят трябва да се прекара активно и ползотворно. Друга забрана е за приготвянето на ястия с картофи или зеле, въпреки че празникът съвпада с Коледните пости - според народните вярвания това води до гладна зима. На този ден не трябва да се отказва помощ на нуждаещите се, защото в противен случай това привлича беди и нещастие в живота на човека, който отказва да даде милостиня.

Свети Мина се смята за образец на мир и хармония, затова към него вярващите се обръщат с молитви за мир и хармония в сърцата. В деня на неговата чест православните християни молят светеца за мир за света и семействата. Освен това към Свети Мина вярващите се обръщат за помощ при очни заболявания: вярва се, че той очиства погледа, премахва завесата, която ни пречи да различаваме доброто от злото и истината от лъжата.

