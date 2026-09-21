БАБХ хвана 2 тона проблемно кисело мляко от Македония, върна й го

Над 2 тона кисело мляко с произход Република Северна Македония задържаха инспектори от дирекция "Граничен контрол" към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Това се случи при проверка на ГКПП "Гюешево", извършена по официален контрол.

При проверка в товарен автомобил инспекторите са задържали 576 картона с по 20 опаковки кисело мляко, като причината е несъответствие между данните, посочени в сертификата, и маркировката върху опаковката на продукта.

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Веднага, още на същия ден, българската агенция и върнала стоките на страната – изпращач.

"Контролът на Агенцията по граничните контролни пунктове е постоянен и има за цел да защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз", съобщиха от БАБХ.

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