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Рязка промяна в температурите. Времето утре - 22 септември 2026 г.

21 септември 2026, 14:22 часа 736 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Рязка промяна в температурите. Времето утре - 22 септември 2026 г.

На 22 септември 2026 г. на отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 11° и 16°, за София – около 12°. Утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17° и 22°, за София – около 17°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 21-27 септември 2026 г.

Бурен вятър в планините

Над планините ще има значителна облачност. Главно в Рило-Родопската област и Стара планина ще превалява дъжд, в местата над 2200 метра надморска височина и сняг. Ще продължи да духа силен, а по най-високите била и върхове и временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.

Вълнение по морето

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Над Черноморието ще има значителна облачност и на места ще превалява дъжд. Сутринта ще духа умерен и временно силен вятър от север-северозапад, а в следобедните часове вятърът ще се ориентира от изток и ще е умерен. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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