На откриването на "Киномания": Освиркаха министъра на културата Евтим Милошев

Министърът на културата Евтим Милошев беше посрещнат с освирквания и викове „Оставка!“ и „БКП!“ по време на официалното откриване на юбилейното 40-о издание на фестивала „Киномания“ в зала 1 на НДК тази вечер, съобщава вестник „Сега“. По разкази на присъстващи, когато Милошев взел думата и се обърнал към зрителите, част от публиката започнала да го прекъсва с ръкопляскания, освирквания и скандирания „Оставка!“ и „БКП!“. Заради реакцията на залата се наложило организаторите да напомнят от сцената, че фестивалът получава финансиране и от Министерството на културата.

Появата на министъра на откриването на „Киномания“ идва на фона на няколко публични проблема в културния сектор през последните дни. Сред тях е закриването на „Евро синема“, намиращо се в сградата на Министерството на културата, след 27 години представяне на фестивално и европейско кино. Междувременно актьори от театри в различни части на страната отново сигнализират за забавени с месеци възнаграждения.

Допълнително напрежение предизвика и проектът за държавен бюджет, в който са заложени съкращения на средствата за култура през всяка от следващите три години. Според представените бюджетни разчети делът на публичните разходи за култура спрямо брутния вътрешен продукт се очаква да намалее от 0,56% през 2026 г. до 0,43% през 2029 г. Това е в контраст с по-рано заявените намерения за ежегодно увеличение с 0,1 процентни пункта до достигане на 1% от държавния бюджет.

На церемонията в зала 1 на НДК присъства и създателят на фестивала академик Людмил Стайков, който е на 89 години. Фестивалът започва през 1987 г. под името „Световна кинопанорама“. Сред участниците в откриването бяха и настоящите организатори на „Киномания“ Христо Христозов и Хермина Азарян, дъщеря на театралния режисьор Крикор Азарян. Тазгодишното издание е юбилейно – 40-о поред в историята на фестивала.

"Единственото правителство, което съм виждала да се срива така скоростно, е това е на Орешарски"

За отрицателната реакция към министъра на културата потвърди и журналистката Полина Паунова, която описа случката на профила си във Facebook.

Ето какво написа тя:

„Предполагам вече се е разчуло, че Евтим Милошев беше освиркан на откриването на “Киномания” тая вечер. Друго обаче ми направи впечатление: всички други, които имаха да кажат думи на сцената си ставаха от местата в залата. И после си сядаха на тях. За разлика от г-н Милошев, който излезе на сцената от кулисите и се прибра после зад тях.

Винаги можем да си помислим, че е крайно зает като министър. Винаги можем да се самооборим, че едва ли е така зает. И просто е знаел какво ще последва словото му. В подобни ситуации изпитвам известно съчувствие. Без значение кой е освиркваният. Затова няма да кача и видео.

Единственото правителство, което съм виждала да се срива така скоростно до търсене на бърз авариен изход за официални лица, е това е на Орешарски (не че другите не са заслужавали)“.

Киномания 2026

„Киномания“ започва днес с „Див кон девет“ на Мартин Макдона. Преди него в НДК е предвидена прожекция на късометражния документален филм „Киномания: Началото“ на Борис Мисирков и Георги Богданов, който се връща към първото издание на фестивала през 1987 г.

В черната комедия на Макдона Джон Малкович и Сам Рокуел играят двама агенти на ЦРУ на тайна мисия на Великденските острови. Те пристигат там малко преди военния преврат в Чили през 1973 г. и се представят за туристи. За ролята си Малкович спечели купа „Волпи“ за най-добър актьор във Венеция. „Див кон девет“ открива фестивала и в Пловдив и Варна. В Бургас програмата започва тази вечер с „Минотавър“ на Андрей Звягинцев, отличен с Голямата награда на журито в Кан.

На 17 ноември „Киномания“ започва и в Стара Загора с „Черни пари за бели нощи“ на Кристина Грозева и Петър Вълчанов и среща с екипа на филма. Ден по-късно фестивалът се открива в Благоевград с „Фантомът на операта“.