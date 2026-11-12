Най-важните новини за деня: 12 ноември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 12 ноември 2026 г.

ШОФЬОР НА ТИР СЕ ГМУРНАЛ В МЪГЛАТА И УДАРИЛ НЕВИДИМА ЗА НЕГО КОЛА: ДОКЪДЕ Е СЛЕДСТВИЕТО ЗА "ТРАКИЯ"

Всеки иска да разбере каква е била първоначалната причина за тежката верижна катастрофа на АМ "Тракия". Събират се доказателства в тази посока защо ТИР-ът, в който са се ударили автомобилите, е бил спрял. Все още не са разчетени данните от тахографа. Решаваща ще бъде комплексната автотехническа експертиза, която ще определи механизма за получаване на телесните повреди на хората, но и причините за удара. Това заяви на брифинг пред журналисти и. ф. директор на Националната следствена служба Мариан Маринов. Интересно уточнение от него - той не бил част от следствието по случая - Още: "Двама шофьори са направили геройски постъпки, за да намалят жертвите": Директорът на 112 с разказ за ужаса на АМ "Тракия"

АВСТРИЙСКИ ДЖИП И ГОРЯЩА КОЛА В НАСРЕЩНОТО: НОВА ВЕРСИЯ ОТ ОЧЕВИДЦИ ЗА ТЕЖКАТА КАТАСТРОФА НА "ТРАКИЯ"

Нови версии и нова вероятна причина за верижната катастрофа на магистрала „Тракия“ излязоха наяве от разказите на пострадали хора от един от замесените в сблъсъка автобуси. Те показаха и видео от мястото на инцидента. По думите на един от пострадалите, ударът е бил изключително силен и внезапен. Според разказа му автобус се е блъснал в спрял на пътя ТИР, който е превозвал зърно. Пред тежкотоварния камион се е намирал друг автомобил, а в другата лента - в посока Велико Търново, е имало още една кола.

БЕЗ ДУМИ ОТ ОБЕДИНИТЕЛЯ НА НАЦИЯТА: ЙОТОВА МЪЛЧИ ЗА ЗАГИНАЛИТЕ И ПОСТРАДАЛИТЕ НА "ТРАКИЯ"*

Над 48 часа след трагичните катастрофи на автомагистрала "Тракия" президентът Илияна Йотова не е изразила нито една изрично посветена публична позиция, с която да поднесе съболезнования на близките на дванадесетте жертви и да се обърне към пострадалите и техните семейства, показа проверка на Actualno.com.

"НЕ Е ВРЕМЕ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ИЗЯВЛЕНИЯ В ТЕЗИ ЧЕРНИ ДНИ": ПРЕЗИДЕНТСТВОТО С ОТГОВОР ДО ACTUALNO ЗАЩО ЙОТОВА НЯМА ПОЗИЦИЯ ЗА ТРАГЕДИЯТА НА "ТРАКИЯ"

"Не е време за политически изявления в тези черни дни. Сега усилията на цялата държава са фокусирани върху живота и здравето на пострадалите, помощта за техните семейства и върху разследването на причините за инцидента" - с тези думи от пресслужбата на държавния глава Илияна Йотова отговориха на запитване на Actualno.com относно липсата на позиция на президента за трагичните катастрофи на магистрала "Тракия", при които загинаха 12 души, а десетки се борят за живота си. Трети ден след инцидента Йотова не е изразила своите съболезнования за жертвите или да се е обърнала към ранените и техните семейства, поради което Actualno публикува и статия по темата.

"ГАВРЯТ СЕ С С НАЙ-УЯЗВИМИТЕ В ОБЩЕСТВОТО": ГНЯВ ЗАРАДИ ОРЯЗАНИТЕ ПАРИ ЗА ЛИЧНИТЕ АСИСТЕНТИ, ВНЕСЕНИ "КЪСНО СНОЩИ БЕЗ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ"

Буря от негодувание в социалните мрежи предизвика проектът за изменение на Закона за личната помощ, с който възнагражденията на личните асистенти се отвързват от минималната работна заплата. Той беше внесен от депутати от "Прогресивна България" в НС. Според промените трудовите договори се заменят със специални договори, премахва се и отделното доплащане за трудов стаж и професионален опит. За асистентите с натрупан стаж това означава реално намаление на месечния доход спрямо сумите, които получават в момента.

"КРЪВОЖАДНИ ПРОМЕНИ": СОЦИАЛНО НЕДОВОЛСТВО ЗАРАДИ ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯТА (ОБЗОР)

Спорните текстове в законопроекта на "Прогресивна България" за личната помощ предизвикаха сериозно социално недоволство и огромни критики от страна на опозицията. Сред промените бе предложено трудовите договори на личните асистенти да бъдат прекратени, с което ще отпадне правото им на платен годишен отпуск, няма да бъдат осигурявани и за фонд "Безработица" и отпадат допълнителните възнаграждения за клас прослужено време.

ЩЕ ВЗЕМА ЛИ ВЛАСТТА ПЕНСИИТЕ ОТ ВТОРИЯ СТЪЛБ И ЩЕ ИМА ЛИ ПАРИ ЗА ЗАПЛАТИ И МАЙЧИНСТВО: ОТГОВОРЪТ ОТ СОЦИАЛНИЯ МИНИСТЪР

Дефицитът в бюджета е малко по-нисък в сравнение с миналата година. Това е едно добро движение, напълно недостатъчно, но показва резултатът от усилията ни. Плащанията от страна на НОИ са абсолютно гарантирани за следващата година. Това заяви социалният министър Наталия Ефремова пред БНТ. Още: С Бюджет 2027 не обедняваме: Социалният министър го разби перо по перо с розови обещания

РУМЕН ГЪЛЪБИНОВ: С ТОЗИ СВРЪХДЕФИЦИТ ДА НЕ СЕ ПОРОДЯТ И СВРЪХОЧАКВАНИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ В БЮДЖЕТА (ВИДЕО)

С този свръхдефицит да не се породят и свръхочаквания за приходите в бюджета, които да не се оправдаят. Това каза в предаването Студио Actualno икономистът и финансист Румен Гълъбинов, който беше заместник-председател на Комисията за финансов надзор. Той отбеляза, че при прогнози до 7%, бюджетният дефицит за 2026 г. ще бъде около 5%: “Когато някой търси ефект и то такъв апокалиптичен, то пък вземе, че му се случи наистина. Ние сме в процедура по свръхдефицит от лятото на тази година и имаме 3 години напред – 2027-а, 2028-а и 2029-а да го свалим до 3% и ако може под 3%. За следващата година се планират 3,5%, т. е. има желание за промяна и подобрение, обаче дали това е адекватно планирано? Защото с този свръхдефицит да не се породят и едни свръхочаквания за приходи за догодина, които да не се оправдаят. Още: 2 млрд. евро повече данъци, 5,5 млрд. евро повече заеми: Мартин Димитров иска изтегляне на проектобюджет 2027

"ТОВА Е НЕРЕАЛИСТИЧНА, НЕМИСЛИМА ПОЗИЦИЯ": РАДЕВ ЗА ИСКАНЕ НА РУСИЯ СРЕЩУ ПЪЛНОПРАВНОТО ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В НАТО

"Това е нереалистична, немислима позиция. Тя изобщо не подлежи на дискусии. Гаранцията на сигурността трябва да се търси в друг формат, в друго пространство, но не и да се принуждават държави, които са взели своето решение в какви съюзи да членуват, под външен натиск да променят своето решение. Това е невъзможно". Така премиерът Румен Радев коментира исканията на Русия НАТО да се оттегли от Източния фланг в границите отпреди 1997 г., което Путин отправи де факто през 2021 година към тогавашния американски президент Джо Байдън, ПРИПОМНЕТЕ СИ: Има ли риск от война между Русия и НАТО - ултиматум, предпоставки и отговор

ГОЛЯМАТА ИГРА ОТВЪД УКРАЙНА: ОТГОВОРИ ОТ АБУ ДАБИ НА ЖЕЛАНИЕТО НА ПУТИН ДА ВЪРНЕ НАТО НАЗАД В ЕВРОПА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Само лидерите т.е. президенти и премиери могат да вземат крайните решения за мир. Това послание отправи Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп и един от двамата основни преговарящи за мир в Украйна от американска страна, веднага след края на дългоочакваните тристранни разговори между САЩ, Украйна и Русия в Абу Даби. Къшнър напомни колко време е отнело да бъдат сключени някои фундаментални споразумения за поне известно успокояване на Близкия изток. "Бутаме скала нагоре по хълма. Това е много, много труден конфликт", подчерта Къшнър - ОЩЕ: Пратениците на Тръмп тичат веднага при Путин след преговорите, после ще изложат "нови идеи" пред Зеленски (ВИДЕО)

ПУТИН ИЗНЕСЕ ПОЗНАТА ЛЕКЦИЯ ЗА УКРАЙНА, НО ХОРАТА НА ТРЪМП ГО ПРИТИСНАХА ДА ПРЕГОВАРЯ С ЕВРОПА (ВИДЕО)

Представителите на президента на САЩ Доналд Тръмп - Джаред Къшнър и Стив Уиткоф - се срещнаха с руския диктатор Владимир Путин в Москва на 12 ноември, ден след края на двудневната серия от тристранни преговори между Вашингтон, Русия и Украйна в Абу Даби (ОАЕ). Кремъл беше първата им спирка, след което възнамеряват да разговарят с украинския президент Володимир Зеленски в Дъблин. В ирландската столица се провежда срещата на Европейската политическа общност.

ДА ЗАЛОЖИШ ВСИЧКО НА ТРЪМП И ДА ЗАГУБИШ: БЪДЕЩЕТО ПРЕД БЕНЯМИН НЕТАНЯХУ

Докато израелците все още се опитваха да се примирят с несигурния изход от собствените си избори на 27 октомври, президентът на САЩ Доналд Тръмп избра деня на междинните избори в Щатите, за да обърка още повече израелската общественост. В ефира на Fox News той обяви не само, че прекратява военната помощ на Вашингтон за Израел до края на годината, но и че израелският премиер Бенямин Нетаняху е дал съгласието си тази помощ да бъде прекратена. В интервю за "Fox & Friends" Тръмп отбеляза: „Що се отнася до плащанията към Израел, Биби Нетаняху и аз… сключихме споразумение преди месеци, че ще ги прекратим, и те са съгласни с това".

ИСКАМ ДА ВЪЗРОДЯ НЕПОПУЛЯРНИТЕ ФОЛКЛОРНИ ПЕСНИ: MIA D В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

Мария Димова, по-известна като MIA D. продължава музикалното си пътешествие из българския фолклор с новата си песен „Снощи дъжд удари“ - динамична и ритмична интерпретация на Капанската фолклорна традиция, в която автентичният български звук среща страстта и темперамента на фламенкото. След две по-лирични музикални истории певицата изненадва с по-бързо темпо, зареждащ ритъм и различна енергия.