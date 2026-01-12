Най-важните новини за деня: 12 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 12 януари 2026 г.

ЖЕЛЯЗКОВ ВЪРНА ПЪРВИЯ МАНДАТ: РАДЕВ ГО ПОЗДРАВИ ЗА ОСТАВКАТА

Премиерът в оставка Росен Желязков се яви пред президента от името на ГЕРБ и върна веднага първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Президентът Румен Радев го поздрави за оставката на правителството, като посочи, че е проявил мъдрост и отговорност, като я е подал. От своя страна Желязков каза, че не разглежда оставката като политическо отстъпление, а в рамките на духа на демократичните традиции, които се следват последните три десетилетия, а именно устойчиво развитие на България. "Политическото его в такива моменти е на последно място", подчерта още премиерът.

БОЙКО БОРИСОВ: КОНТРАБАНДИСТИ ФИНАНСИРАХА ДЕКЕМВРИЙСКИТЕ ПРОТЕСТИ (ВИДЕО)

Контрабандни кръгове са финансирали антиправителствените демонстрации в края на миналата година, които завършиха с оставката на кабинета "Желязков". Това обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на поредно изказване пред партийния актив в централата на формацията. Изявлението му идва след като по-рано днес (12 януари) премиерът в оставка от ГЕРБ Росен Желязков върна първия мандат за съставяне на правителство.

ПП-ДБ ИМАТ САМО ЕДНА РЕАЛИСТИЧНА ФОРМУЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ - С РАДЕВ: ДОЦ. ПЕТЪР ЧОЛАКОВ В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

"Всичко е възможно политически, но към момента няма такива електорални данни" - така политологът доц. Петър Чолаков коментира в Студио Actualno желанието на "Продължаваме промяната - Демократична България" да спечелят 121 мандата в следващо Народно събрание при бъдещите избори. "Въпросът е: като нямат този брой депутати, какво правят, кой ще им бъде другарче? Дали пак ще им бъдат от БСП или ИТН? Едното другарче може би няма да влезе, другото е с 5 процента и нещо. Този филм го гледахме през 2022 г. при правителството на Кирил Петков", припомни той.

НЯМА НЕУДОБСТВО: ПОСЛАНИКЪТ НИ В СКОПИЕ СЛЕД ПОРЕДНОТО НАПАДЕНИЕ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ

"Продължаващият наратив в обществото в Северна Македония е антибългарски. Това разширява кръга от потенциалните извършители, а другото е липсата на наказание", каза в сутрешния блок на БНТ посланикът на Република България в Северна Македония Желязко Радуков след като на 11 януари неизвестно лице извърши нападение над българското посолство в Скопие.

НЕРЕШЕНИТЕ ВЪПРОСИ ОСТАВАТ: ПАДА ПОСТМОНИТОРИНГЪТ НА ПАСЕ ЗА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ, НО НЕ СЪВСЕМ

На пленарното си заседание, насрочено за 28 януари 2026 г., Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) ще гласува по Работния доклад на Комитета за мониторинг, който предлага да се приключи пост-мониторинговият диалог с Република Северна Македония. Макар че документът отбелязва значителен напредък в няколко области, докладът ясно показва, че страната продължава да е изправена пред сериозни предизвикателства по отношение на върховенството на закона, борбата с корупцията и защитата на правата на малцинствата. Докладът подчертава, че властите са предприели редица мерки за реформиране на съдебната система и прокуратурата, както и за подобряване на прозрачността на Съдебния съвет.

ДВА СИЛНИ СИГНАЛА ОТ ТРЪМП КЪМ ПУТИН ДА ПРЕГОВАРЯ НАИСТИНА ЗА МИР В УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп е изпратил силен сигнал на руския диктатор Владимир Путин, че търпението му заради случващото се в Украйна се изчерпва. Става въпрос за залавянето на петролния танкер Marinera – крещящ пример за част от руския сенчест флот, при това неособено добре прикрит като собственост и всъщност с ясни руски връзки назад във времето що се отнася до този аспект. Информацията за настроението на Тръмп съобщава британското издание The Telegraph – ОЩЕ: С подводница и кораби в близост Русия не смее да се намеси: "Изгубихме връзка с танкера "Marinera"

ТРЪМП: ЗЕЛЕНСКИ НЯМА КАРТИ ОТ ДЕН 1, ТОЙ ИМА САМО ЕДНО НЕЩО - ДОНАЛД ТРЪМП

Американският президент Доналд Тръмп чувства „разочарование“, че първо не беше постигнато примирие между Украйна и Русия до Деня на благодарността през ноември 2025 г., а след това и до Коледа. Той заяви в интервю за The New York Times, че диктаторът Владимир Путин е отговорил на 20-точковия мирен план, изготвен съвместно от САЩ и Украйна, но не разкри какъв е отговорът му. Републиканецът посочи само, че стопанинът на Кремъл искал да сключи сделка – това било собственото му усещане. До момента обаче Путин не е дал индикации, че желае прекратяване на огъня.

ЗАЩО ТАНКЕРИТЕ ОТ "СЕНЧЕСТИЯ ФЛОТ" УДАРНО СМЕНЯТ СТРАННИТЕ СИ ФЛАГОВЕ С РУСКИ?

В последните дни САЩ задържаха танкерите "Олина" и "Маринера", както и още 3 кораба, в кампания, с която целят да спрат износа на венецуелски петрол. И двата горепосочени са част от руския "сенчест флот", с който се заобикалят санкции, но са били фалшиво регистрирани под други знамена. Знаков стана случаят с "Маринера" (Marinera), който първоначално носеше името Bella 1 - Русия официално даде разрешение той да плава под нейния флаг, но въпреки това американските власти се качиха на кораба, докато руска подводница "гледаше" безпомощно.

ПРАЗНИТЕ ДУМИ ЗА УКРАЙНА ВОДЯТ НАТО КЪМ ГИБЕЛ

Ние сме обещавали сили, с които не разполагаме, за да наложим прекратяване на огъня, което не съществува, по план, който все още не е изготвен, одобрен от суперсила, която вече не е наш съюзник, за да възпираме противник, който има много по-голяма воля от нас. Освен това, британската отбрана е в отлично състояние.

КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИ ЕВРОПА, АКО ТРЪМП ПОДЧИНИ ГРЕНЛАНДИЯ?

Претенциите на Доналд Тръмп към Гренландия стават все по-настоятелни. Но докато европейските правителства преди не успяваха да признаят това, сега те не игнорират реториката на американския президент и „отчаяно“ разработват контрамерки, съобщава Politico. Журналисти на изданието потърсиха мнението на официални лица, дипломати, експерти и представители на НАТО, за да разберат как Европа би могла да възпре Тръмп от завземането на Гренландия и какви опции са налични, ако той реши да го направи. Според бивш датски законодател „всички са в шок и нямат представа какви инструменти изобщо имаме на разположение“. „Но се нуждаем от отговори на тези въпроси незабавно“, добави той.

ИРАН ЗАПОЧВА ДА ПРЕДСТАВЯ ПРОТЕСТИТЕ КАТО СЛЕДВАЩА ФАЗА ВЪВ ВОЙНАТА С ИЗРАЕЛ И САЩ (ВИДЕО)

Масовите протести в Иран до такава степен заплашват режима на аятоласите, че властта вече ги приписва на външните врагове САЩ и Израел, вероятно за да има претекст, под който да смаже демонстрациите със сила. Някои представители на режима определиха продължаващите протести като следваща фаза на войната между Израел и Иран, а на 11 януари Иранската революционна гвардия намеси и Съединените щати, като заяви, че „бунтовете“ са довели до смъртта на стотици хора и са „продължение на 12-дневната война“ със САЩ и Израел от юни 2025 г.