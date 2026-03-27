27 март: Почитаме паметта на Добри Чинтулов

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

27 март 1886 г.: Умира Добри Чинтулов

На този ден през 1886 г. в град Сливен умира от тиф поетът, учител и просветител Добри Чинтулов. В историята на България той остава като един от най-уважаваните поети, учители и просветители в периода на Възраждането благодарение на доброто си образование, поетическата си дарба и страстта, с която върши делото си на просветител.

Добри Чинтулов е първият български революционен поет-лирик. В романа “Под игото” (глава “Представлението”) Иван Вазов разказва за въздействието на неговите творби.

Прочетете също: 22 март в историята: Славната победа на цар Иван Асен II, след която България достига до 3 морета

Добри Чинтулов е автор на близо двадесет стихотворения, олицетворяващи патриотичните чувства и мисли на поробените българи, копнеещи за свободата на отечеството. През 1849 г. само три от творбите му са отпечатани в „Цариградски вестник“ – „Китка от Балкана“, „Изпроводяк на едного българина из Одеса“, „Стара майка се прощава със сина си“.

Останалата част от творчеството му се разпространява предимно устно - творбите му се преписват и се пеят от негови ученици. Сред тях са: „Къде си, вярна ти любов народна?“, „Вятър ечи, Балкан стене“, „Стани, стани, юнак балкански“, „Българи юнаци“, „Българийо, мила майко“, които и днес те са сред най-обичаните и известни български песни.

Прочетете също: 20 март в историята: Умира Александър Малинов

Добри Чинтулов завършва Одеското околийско класно училище, а след това учи в Херсонската духовна семинария През 1850 г. престоява няколко месеца в Браила, след което се завръща в Сливен. До 1857 г. преподава там български език, история, география, физика, математика и геометрия. Възрожденецът въвежда изучаването на руски език в града. През 1871 г. той участва като общоградски представител в църковния събор в Цариград за учредяване на независима Българска екзархия.

Когато руските войски влизат победоносно в родния му град на 17 януари 1878 г., Добри Чинтулов ги посреща и държи реч на руски език, с която изразява признателността си към освободителите:"Ваше превъзходителство! Най-накрая Господ Бог чу молбите ни и надеждите и очакванията на българския народ се осъществяват! Няма вече раздиращи сърцето свирепости, няма ужасяващи угнетения, виждаме пред себе си христолюбивото и победоносно войнство на нашите еднокръвни братя руснаци."

Прочетете също: 21 март в историята на България: Убит е Петър Берон