26 април в историята: България предава Силистра на Румъния

26 април 1913 г.: България предава Силистра на Румъния

На този ден през 1913 г. е подписан Петербургският протокол. С него България предава на Румъния Силистра и територията, обхващаща 3 км около града.

Прочетете също: 20 април в историята на България: Избухва Априлското въстание

След като съюзените балкански държави побеждават турската армия, разширяват териториите си за сметка на Османската империя. Тогава Румъния предявява претенции да бъде компенсирана чрез присъединяване на допълнитени територии. По този повод в Санкт Петербург се събират представители на следните държави - Русия, Германия, Англия, Австро-Унгария, Франция и Италия. Тяхната задача е да определят южната граница на Добруджа между двете съседки България и Румъния.

След като избухва Втората Балканска война Румъния предявява претенции за още по-големи териториални компенсации, ощетяващи България. Тогава цяла Добруджа е окупирана от румънската армия.

С Крайовския договор, подписан на 7 септември 1940 година, България си връща Южна Добруджа. По неговата сила границата между двете държави е възстановена с вида си от 1913 г. Следва размяна на българите от Тулчански и Кюстенджански окръг срещу колонисти от Румъния от окръг Силистра и Калиакра.

Прочетете също: 21 април в историята: Васил Петлешков обявява Априлското въстание в Брацигово. Умира Жельо войвода

26 април 1841 г.: Иларион Макариополски напуска Атина

На този ден през 1841 г. Иларион Макариополски напуска гръцката столица Атина. Според историците това решение е продиктувано от намерението на Иларион Макариополски заедно с Георги Раковски да участва в подготовката на влашко въстание, организирано от българската емиграция. Двамата първоначално решават да заминат за Цариград. По-късно Раковски тръгва за Браила, а Иларион Макариополски се установява в Цариград.

26 април 1876 г.: Георги Измирлиев и Иван Панов са арестувани

На този ден през 1876 г. са арестувани революционерите от Априлското въстание Георги Измирлиев и Иван Панов. Двамата по-късно са обесени. Те са заловени заради предателство след престрелка в Горна Оряховица. На 28 май двамата революционери са откарани в Горна Оряховица. Тогава Георги Измирлиев сам слага въжето на врата си. Последните думи, които изрича, са: „Сладко е да се умре за свободата на Отечеството!“

Прочетете също: 19 април в историята: Кървавото писмо, което вдига българите на бунт