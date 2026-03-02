3 март 2026 г.: Всичко, което трябва да знаем за честванията - локации, програми и идеи

Националният празник 3 март и 148-ата годишнина от Освобождението на България ще бъдат отбелязани с участието на представителни военни формирования в ритуалите в страната. В този материал на Actualno.com ще видите актуалната информация за програмата на чедтванията в различните градове у нас, както и организацията на движението.

В София министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, представители на висшия команден състав на Българската армия ще участват в тържествената церемония по издигане на Националното знаме на Република България на 3 март от 11.00 ч. пред Паметника на Незнайния войн. В ритуала ще участват формирования от Националната гвардейска част. По време на изпълнението на националния химн ще бъде произведен салют от 20 артилерийски залпа.

От 12.00 ч. пред сградата на Администрацията на Президента на Република България ще се проведе тържествена смяна на почетния гвардейски караул.

На 3 март от 18.30 ч. на площад „Народно събрание“ в София ще се състои тържествена проверка (заря) в чест на Националния празник. Провеждането на ритуала се организира от Националната гвардейска част. В него ще участват и военнослужещи от Съвместното командване на силите и от Военновъздушните сили. Командващ тържествена проверка (заря) ще бъде бригаден генерал Стоян Шопов – началник на щаба на Сухопътните войски.

Снимка: Ивайло Илиев/Actualno.com

В строя ще бъдат знамената-светини, символ на най-възвишените традиции и добродетели на българското войнство: Самарското знаме, Щандарт на Първи конен полк, Знамето на 15-и пехотен Ломски полк, Знаме на 13-ти пехотен Рилски полк, Знаме на 25-и Драгомански полк, Знаме на 30-ти пехотен Шейновски полк, Знаме на Шести пехотен Търновски полк, Знаме на 24-ти пехотен Черноморски полк.

На Шипка

Ако сте избрали да посетите заветния връх по случай националния празник, то предвидете достатъчно време за придвижване до Паметника на свободата. Навръх 3 март официалната програма в подножието ще започне в 11.30 часа. На церемонията се очаква да присъства президентът Илияна Йотова, както и представителна част от 61-ва Стрямска механизирана бригада. Паметникът ще бъде достъпен след края на официалната част около 12.30 - 13.00 часа, като монументът ще работи с удължено работно време до 19.00 часа.

Иначе преди дни в Регионалния исторически музей в Стара Загора бе открита изложбата „В памет на безсмъртните“. Експозицията гостува от Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ и е посветена на българските опълченци. Тя е съвместна инициатива с Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, разказа пред БНР Чавдар Ангелов, директор на НПМ „Шипка - Бузлуджа“. Изложбата включва 30 акварелни портрета на опълченци, рисувани от художника Стефан Ковачев, в периода между 1927 и 1931 г.

Портретите са на ветерани от Българското опълчение – повечето от тях участници в сраженията при Стара Загора, Шипка и Шипка-Шейново. Информационни табла разказват личната история на героите – биографични данни, участие и принос в редиците на Българското опълчение, живот и дейност след Освобождението. Разказът е базиран на официални документи, съхранявани в техните пенсионни дела в Националната библиотека.

Във витрините към изложбата са показани снимки, ордени и медали, с които опълченците са награждавани в следващите десетилетия. Експонатите са част от фондовете на НПМ „Шипка-Бузлуджа“ и РИМ – Стара Загора.

Движение до Шипка и обратно

За честването на националния празник на връх Шипка от 20:00 часа на 2 март до 18:00 часа на 3 март ще бъде ограничено двупосочното транзитно преминаване на превозни средства през Шипченския проход по пътя Габрово – връх Шипка - Казанлък, съобщиха от АПИ. Както всяка година транзитният трафик ще се насочва през Прохода на Републиката по маршрута: Русе - Велико Търново - Дебелец - Проход на Републиката - Гурково и обратно.

Шофьорите от област Габрово и пътуващите от северозапад могат да ползват маршрута: Габрово - Трявна - Белица - Вонеща вода - Проход на Републиката и обратно. За област Стара Загора движението към Прохода на Републиката ще преминава по маршрута: Калофер - Казанлък - Гурково – Проход на Републиката - Велико Търново и обратно, като пренасочването ще става при пътен възел „Мъглиж“, допълват от пътната агенция.

Снимка: Ивайло Илиев/Actualno.com

Оттам уточняват, че ограничението не важи за организирания междуградски автобусен транспорт.

За участниците в честването движението на 3 март ще се организира, както следва:

От 6:00 ч. до 12:30 ч. се осигурява еднопосочно движение на автомобилите от град Габрово и град Казанлък към връх Шипка, като паркирането ще се извършва по разпореждане на органите на на областните дирекции на МВР в Габрово и Стара Загора.

От 12:30 ч. до 18:00 ч. автомобилите ще преминават еднопосочно от връх Шипка до град Габрово и град Казанлък.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи, както и да следват стриктно пътната сигнализация.

Тази година домакин на Националното честване на 3 март е Община Казанлък. Празничните прояви, посветени на 148-ата годишнина от Освобождението на България, започват още днес с тържествена заря-проверка на централния площад „Севтополис“.

Пловдив

В Пловдив тържествената проверка (заря) ще бъде проведена от Съвместното командване на специалните операции от 18.30 ч. на 3 март на площад „Централен“. В нея ще участват и представителни блокове от Сухопътните войски и ВВС.

Представителни формирования от Националния военен университет „Васил Левски“ ще участват в тържествените чествания във Велико Търново на 3 март. Тържествената проверка там ще започне от 19.00 ч. на площад „Цар Асен I“.

Личен състав от формированията на ВМС и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ ще участва в тържествената проверка (заря) от 19.30 ч. на площад „Антон Новак“ във Варна.

Плевен

С тържествени проверки на 3 март Националният празник ще бъде честван и в Плевен от 18.30 ч., Шумен – 18.30 ч., Белене - 19.00 ч., Сандански - 18.00 ч., Дългопол – 18.30 ч.

Само на 3 март в Националния военноисторически музей посетителите ще имат възможността да видят оригиналното знаме – първообраз на българския трибагреник, един от най-ценните символи на държавността. Светинята, която рядко напуска фондохранилището, ще бъде експонирана специално и само на Националния празник, когато Музеят ще работи с обичайното си работно време от 10.00 до 17.00 часа и входни такси

Казанлък

Община Казанлък организира богата празнична програма по повод Националния празник на България. Събитията ще се проведат на 2 и 3 март 2026 г. в Казанлък и на връх Шипка и са посветени на 148 години от Освобождението на България.

Честванията започват на 2 март (понеделник) в Общинска библиотека "Искра“ с музикално-поетичната композиция "В памет на героите“. В програмата са включени изложба, посветена на революционера Цанко Минков, прожекция на филма "Епопея на Шипка“ и тематична изложба на книги "Възкресението на един народ“.

Снимка: Ивайло Илиев/Actualno.com

Същия ден от 17:30 ч. на площад "Севтополис“ ще се състои водосвет за здраве и благоденствие на българския народ, отслужен от Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Киприан, както и официална церемония по издигане на националния флаг. В празничната програма ще участват Младежка театрална студия "Мая Стоянова“ при НЧ "Искра-1860“, Представителен ансамбъл "Арсенал“ към НК "Арсенал“ и 61-ва Стрямска механизирана бригада – Карлово, която ще представи тържествена заря-проверка.

На 3 март (вторник) от 9:30 ч. в Храм-паметник "Рождество Христово“ в гр. Шипка ще бъде отслужен благодарствен молебен. В Музея на фотографията в Казанлък от 10:00 до 17:00 ч. посетителите ще могат да се включат в ретро фотосесия с автентични военни униформи, както и да разгледат изложба за военния фотограф Петър Аранудов. В 17:00 ч. ще бъдат обявени победителите в онлайн конкурса "Поглед към върха“.

Празнично хоро с участието на СНЦ "Приятели на фолклора“ ще започне в 11:00 ч. на площад "Севтополис“. Кулминацията на честванията ще бъде тържественото отбелязване на 148 години от Освобождението от 11:30 ч. на площадката под връх Шипка, последвано от поклонение и поднасяне на венци и цветя пред Паметника на свободата на връх Шипка в 12:00 ч. Празничната програма ще продължи с участието на Национален фолклорен ансамбъл "Българе“.

За улеснение на гражданите на 3 март ще бъде организиран транспорт до връх Шипка, като са предвидени и временни ограничения в движението. Подробна информация за организацията на движението и записванията за транспорт може да бъде получена в Информационния център на Община Казанлък.

Община Казанлък кани всички жители и гости на града да се включат в тържествата и заедно да отдадем почит към героите, извоювали свободата на България.