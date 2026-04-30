30 април в историята: Кървавото потушаване на Априлското въстание в Панагюрище

30 април 1876 г.: Опожаряването на Панагюрище

На този ден през 1876 година в хода на Априлското въстание османското командване предприема решителна атака срещу Панагюрище. Градът пада, след което е подложен на пълно разрушаване от Хазъф паша. След погрома пашата нарежда населението да бъде напълно избито и да се изземе всичко ценно. Къщите са ограбени и запалени.

Най-дълга и кървава е съпротивата на въстаниците под връх Еледжик, които са под командването на Телийски. Техният лагер е разгромен на 1 май от редовна турска войска и башибозуци. Не само стотици смели българи, но и жени и деца се стичат на Еледжик, където са зверски избити.

Копривщица успява да се спаси от разорение благодарение на големия откуп и саможертвата, която прави отец Дончо Плачков.

На 30 април град Брацигово също е обкръжен от башибозушки орди. Редовната турска войска се присъединява към тях на 5 май. Въпреки неравната битка, въстаниците водят упорита борба срещу противника, който многократно ги превъзхожда по численост.

Местните първенци в Брацигово нанасят тежък удар на опълченците, влизайки в преговори с турците. По-видните революционери, сред които и Васил Петлешков, са арестувани след предателството на първенците в града. Предаден в ръцете на турските власти, Петлешков е подложен на нечовешки мъчения.

30 април 1872 г.: Започва подготовката и програмата на устава на БРЦК

На този ден през 1872 година комисията, в чийто състав влизат Васил Левски, Любен Каравелов, Кириак Цанков и Тодор Пеев, започва да подготвя програма и Устава на БРЦК.

30 април 1861 г.: Отцепването на Пловдив от Патриаршията

На този ден през 1861 г. Пловдив се отцепва от Патриаршията. Тогава Пловдивската община свиква събор. В него участват 200 миряни и 60 свещеници. С решението, взето на събора, се потвърждава отцепването от Патриаршията. Според взетото от настоятелството решение, седем души начело с поп Златан, поемат ръководството на църковните дейности в епархията.

