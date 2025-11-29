"Внимание опасно време": Оранжев и жълт код за порои

В събота – 29 ноември, ще остане облачно с валежи от дъжд. На повече места и по-значителни по количество те ще са в Централна и Източна България, предаде bTV. Предупреждение от втора степен – оранжев код, е в сила за 8 области – Смолян, Кърджали, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Габрово, Велико Търново и Търговище. Още: Достъпът е невъзможен: Реки вместо улици около парк "Академик" (ВИДЕО)

Къде ще вали най-много?

Снимка: iStock

За 11 области е обявен жълт предупредителен (първа степен) код – Пазарджик, Ловеч, Русе, Разград, Силистра, Добрич, Шумен, Варна, Бургас, Ямбол и Хасково. В края на деня валежите от запад ще започнат да спират, но ще навлиза студен въздух. По-чувствително ще застудее в Западна България и Дунавската равнина, където максималните температури ще бъдат 5°-7°, а в източните и крайните югозападни райони най-високите дневни температури ще са 11°-13°.

Максимални температури в най-големите градове:

София – 5°

Пловдив – 12°

Варна – 14°

Бургас – 14°

В планините ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, в местата над 1300-1500 метра надморска височина – от сняг. След обяд в района на Рила и Пирин ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, по високите върхове – от югозапад, който постепенно ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 4°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието ще е облачно и дъждовно. Ще духа умерен източен вятър, който привечер ще се ориентира от северозапад и по северното крайбрежие ще се усили. Максималните температури ще бъдат 14°-15°, колкото е и температурата на морската вода.

В неделя сутринта валежи ще има на места в западната и централната част на Дунавската равнина, но до обяд и там ще спрат. Облачността ще се разкъсва и бавно ще намалява. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще се понижат още и в Западна България ще са около и по-ниски от 0°, по-високи ще останат по Черноморието. Дневните температури ще се задържат почти без промяна.

Новата седмица ще започне с предимно слънчево време. Вятърът чувствително ще отслабне, в много райони и ще стихне. Сутрин в низините и котловините ще има мъгла или ниска облачност, по-дълго ще се задържа по поречието на Дунав в средата на седмицата. Минималните температури ще са предимно между 0° и 5°, а максималните - между 8° и 13°.

През нощта срещу петък облачността бързо ще се увеличи, а от югозапад ще започнат валежи от дъжд. През деня ще бъде облачно, на много места с валежи, повече по количество в Южна България.