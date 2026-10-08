5 млн. евро за полетите на Пеевски: Вътрешният министър посочи връзка с бизнеса с мантинели

Полетите на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски в периода от началото на 2023 г. до юни 2026 г. не са били плащани лично от него. Фактурите за общо 5 083 800 евро са издавани и плащани от българското дружество "Спектрум Еър" ЕАД. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев по време на изслушване в парламента.

Данните са получени след запитване на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" до малтийските власти относно полетите на Пеевски и неговите придружители. Отговорът на малтийската компания "Хипериън авиейшън" показва, че в документацията не фигурират плащания, получени лично от Делян Пеевски за периода от 1 януари 2023 г. до 15 юни 2026 г.

В същото време "Спектрум Еър" е посочено като клиент за услугите по експлоатация и управление на въздухоплавателното средство, с което са извършвани полетите. Според Демерджиев става дума за 36 банкови превода на обща стойност 5,083 млн. евро. През 2023 г. са извършени 18 полета, а през 2024 г. - още 18. Още: Скандалът с мантинелите ескалира: ДПС иска изслушване на Демерджиев, Донев и Шишков

Връзката с бизнеса с мантинели

Основният въпрос, поставен от Демерджиев, е свързан със собствеността и финансовите отношения около "Спектрум Еър". По думите му има връзки между дружеството, оперирало самолета, и компании, спечелили големи обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели.

По данни, представени от министъра, "Спектрум Еър" е било финансирано чрез три договора за заем. Един от тях е за 37 млн. лева между "Спектрум Еър" и "Ин 3", сключен на 21 септември 2020 г. "Ин 3" е собственост на Георги Самуилов, посочи Демерджиев.

Друг договор е с Общинска банка за 12 млн. лева, сключен на 24 септември 2020 г. Третият е за 600 хил. долара между "Спектрум Еър" и "Сън Яхтинг" ЕООД от 10 август 2020 г. По думите на министъра "Сън Яхтинг" е собственост на Гаро Мамасян. Още: 36 фактури за 5 млн. евро: Радев с нови данни за полетите на Пеевски

Мамасян и бизнесът с мантинелите

Демерджиев посочи, че Гаро Мамасян дълго време е фигурирал в Търговския регистър като действителен собственик на "Спектрум Еър" - дружеството, закупило и оперирало самолета.

По думите му Мамасян е участвал и в "КМВ системи за пътна сигурност" ООД. Компанията е част от ДЗЗД "Безопасност Запад", което е сред структурите, спечелили обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели.

Демерджиев посочи и Георги Гетов като друга връзка. Според него Гетов е управител на ДЗЗД "ОСП Север", а е свързан и с "КМВ системи за пътна сигурност". Още: Скандал в парламента: "Медийните потоци" на управляващите замениха мантинелите и полетите на Пеевски

Мащабни поръчки

Според представените в парламента данни през първата половина на 2022 г. Агенция "Пътна инфраструктура" е възложила обществена поръчка с шест обособени позиции за доставка и монтаж на мантинели в различни райони на страната.

Шестте позиции са спечелени от четири структури - "Юпитер 05" АД, ДЗЗД "Безопасност Запад", ДЗЗД "ОСП Север" и ДЗЗД "ОСП Североизток". По думите на Демерджиев четирите структури са свързани помежду си и заедно държат 99,6% от пазара на мантинели.

Първоначалната стойност на договорите е била 253 848 403 лева. След последвали анекси общата стойност е нараснала до 414 817 140 лева - увеличение с над 161 млн. лева. Още: Полетите на Пеевски и монопола върху мантинелите: Демерджиев обеща отговори много скоро

Министърът заяви, че при анализ на собствеността и управлението на дружествата се откриват общи лица, роднински отношения, еднакви адреси, имейли и телефонни номера.

"Едни и същи хора фигурират както при доставките и монтажа на мантинели, така и като действителни собственици на "Спектрум Еър" ЕАД", заяви Демерджиев.

Той подчерта, че представените данни не показват лично плащане от Пеевски към компанията, извършвала полетите. Според получената от Малта документация плащанията са извършени от "Спектрум Еър", като именно връзките между това дружество и фирми от бизнеса с мантинели са били предмет на изслушването в парламента.