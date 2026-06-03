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3 юни: Цар Иван Шишман е посечен от османците. Цар Борис III се среща с Хитлер

03 юни 2026, 7:45 часа 729 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/Елена Страхилова
3 юни: Цар Иван Шишман е посечен от османците. Цар Борис III се среща с Хитлер

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

3 юни 1395 г.: Цар Иван Шишман е посечен по нареждане на султан Баязид I

На този ден през 1395 година последният владетел на Търновското царство - цар Иван Шишман е посечен от османците. Неговата гибел слага край на Второто българско царство.

Цар Иван Шишман е син на цар Иван Александър. Той е плод на любовта му с еврейката Сара, която е неговата втора съпруга. След покръстването си Сара приема името на първата жена на цар Иван Александър - Теодора.

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След смъртта на Иван Александър на престола в Търново се качва синът му Иван Шишман, а неговият по-голям брат Иван Срацимир, след като властта е разделена, поема Видинското царство и на практика става самостоятелен владетел. 

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Откъсването на Добруджанската област също оказва влияние - то води не само до териториално отслабване на държавата, но и до нейния икономически и политически упадък. 

В опита си да спре османското нашествие, цар Иван Шишман дава сестра си Мара за жена на турския султан Мурад I. Но това донася мир само временно.

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Цар Иван Шишман прави опит за съюзяване със сърбите след битката при Плочник. Но османското настъпление продължава. Българският владетел попада в засада в Никополската крепост и е принуден да сключи мир с османците при изключително тежки и неизходни условия. Примирието не трае дълго. При последвалото нападение на османците Търновското царство е покорено. Известно време цар Иван Шишман се укрива в Никополската крепост. Но на 3 юни 1395 г. той е пленен и убит пред стените на крепостта. 

3 юни 1943 г.: Цар Борис III се среща с Адолф Хитлер

На този ден през 1943 година цар Борис III се среща с Адолф Хитлер в Бергхоф. Това се случва по време на Втората световна война. По време на срещата е обсъдено положението в Гърция. В резултат на оказания натиск от страна на Хитлер, България окупира цяла Егейска Македония със Солун и Моравската долина.

На 15 август, същата година, българският цар се среща за последен път с Хитлер, като темата за срещата им е предварително определена. В изпратената от Хитлер покана за предстоящата среща, той уточнява, че поводът за нея е обсъждането на ролята на България в хода на войната. На 14 август царят каца с личния самолет на Хитлер в главната му квартира във Волфсшанце край Растенбург. На летище Божурище той е изпратен единствено от министър-председателя Богдан Филов.

Веднага след кацането си на 14 август цар Борис III се среща с Адолф Хитлер. Последната им среща е сутринта на 15 август. За нея липсват официални протоколи и не е ясно какво точно са си казали двамата. Но една от версиите е, че Хитлер вероятно е настоявал за окупирането от две български дивизии на част от италианската окупационна зона в Гърция и Албания. Според информацията цар Борис III вероятно се е опитал да ограничи българското участие на Източния фронт, изтъквайки липсата на военна сила, като и необходимостта от гарантиране на защита при евентуално нападение от югоизток. Царят се прибира в София още на 15 август.   

На 23 август той е поканен на вечеря в резиденцията на италианския пълномощен министър Франческо Мамели, на която е придружаван от съветника си Йордан Севов. На следващия ден царят е открит в безсъзнание в банята си, след силно повръщане. Лекарите не успяват да го спасят и той умира на 28 август.

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Цар Борис III Хитлер На този ден цар Иван Шишман
Таня Станоева
Таня Станоева Редактор
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