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Евтим Милошев: Над 400 декара на студио "Орфей" са изчезнали, липсват. Скандалът с НДК е приключил

15 юли 2026, 10:00 часа 1121 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Евтим Милошев: Над 400 декара на студио "Орфей" са изчезнали, липсват. Скандалът с НДК е приключил

"Мога да кажа, че скандалът в НДК би трябвало вече да е приключил. В понеделник вече е факт вписването на новия Съвет на директорите. Един от най-важните въпроси - забавените заплати на хората, които работят в НДК, вчера беше решен. Заплатите бяха преведени и днес трябва да са в сметките на хората", това каза министърът на културата Евтим Милошев в сутрешния блок на bTV.

Снимка: БГНЕС

Той заяви, че очаква пълен анализ и пълен одит на всички договори с търговски дружества. "Що се отнася до предното ръководство, убеден съм, че решението за смяната беше изключително важно и отговорно и към обществото, и въобще към културния институт НДК."

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Милошев припомни за проверката в НДК, при която стана ясно, че директорът взима неправомерно образувана заплата след протокол от зам-министър, който не е бил упълномощен от министъра. "Не е имал пълномощията, изрично посочени, с които да подпише такъв документ и да измени критериите за формиране на заплатите. Вероятно ще се потърси отговорност и за това", заяви Милошев.

"Г-жа Татарова обиколи студията и изрече твърде много лъжи, полуистини и неистини, за които имам основание да потърся съдебна отговорност, но няма да влизам в този филм", каза Милошев по повод опитите на Татарова да се защити в медийното пространство. "Това е публичен ресурс и не може, когато си управлявал държавно предприятие, да се държиш като в частния сектор".

Снимка: Национален дворец на културата/Facebook

Министърът на културата уточни, че на новото ръководство няма да се изчислява възнагражденията по този протокол, който е надул до таква степен заплатите. "Ще се върнат до нормалност. Обмисляме таван за заплатите на публичните предприятия, с оглед заплатите в цялата дръжава. Това е важно от гледна точка на обществения интерес", каза още Милошев.

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По думите му Националният дворец на културата всяка година трупа загуба. "Това е процес, който започва от 2014 г. Оттогава е първият одитен доклад, в който е регистрирана тази разлика. Дружеството е на огромна загуба. Разликата в капитала е 88 млн. лева. Вече мина 50 млн. евро загуби", конкретизира културният министър.

Има проблеми и в други културни институти

Евтим Милошев заяви, че разпоредените от него проверки са открили и други проблеми. Той даде пример с Филмова студия "Време", чийто директор дошъл при него с молба да се сключи договор за наем на хотел, собственост на търговското дружество. Направен е търг с тайно наддаване. "В данните имаше три фирми, печели третата, защото първата и втората се отказали. Влязохме в детайли и ги нарекохме така - първата фирма е синът, втората - майката, третата фирма е бащата. Бащата е пълномощник на сина, майката и синът се отказват в полза на бащата. Това би било сюжет на "Столичани в повече", но това е реалността. Наистина ли до такава степен сме затънали в посредственост, в лоши практики, в пълни абсурдни?", попита Милошев.

Снимка: БГНЕС

Той заяви още, че стотици декари собственост на друго търговско дружество в състава на Министерството на културата - "Орфей", липсват. "Става въпрос за над 400 декара, които липсват. 400 декара в София, които липсват в актива на дружество. Няма ги. Липсват. Този случай също ще го направя публичен. Намират се в "Бояна", каза министърът и уточни, че в момента тече вътрешна проверка и предстои да се подаде сигнал към прокуратурата.

По думите на Милошев най-големите критици на този бюджет са тези, "които доведоха публичните финанси на държавата до това състояние. Ние, които сме отскоро в изпълнителната власт, трябва да отговаряме за състоянието. Нека да имаме малко морал, честност, точност, почтеност. Това заварваме".

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По темата за конкурса "Евровизия" Милошев каза, че държавата е направила първите две много важни стъпки. "Създадохме орган, който да подкрепи организацията на министерско ниво и втора стъпка - в бюджета на МК са предвидени 20 млн. евро за "Евровизия".

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За Националния културен календар Милошев обясни, че е заварил "две решения на две различни правителства - едно служебно и едно редовно", решение на Министерски съвет за културен календар за събития, публично изнесени данни за подкрепата на държавата към тези културни събития, сключени договори и необезпечени финансово договори. Министърът каза, че вече по 20 проекта са разплатени около 1,8 млн. евро, а предстои разплащането на 1,9 млн. евро за още 28 проекта от Националния културен календар.

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НДК Национален дворец на културата Евтим Милошев култура студио Орфей
Неда Ковачева
Неда Ковачева Редактор
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