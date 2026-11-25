Казаното от служители на МВР, че без съгласието на собственика полицейските патрули не могат да влязат в дома на организатора на купона, е абсолютно невярно.

Това заяви адвокат Петромир Кънчев, който коментира критиките по отношение на полицейския патрул, който е отишъл в апартамента в София, в който е било дрогирано и изнасилено момиче, но само е направил забележка за шума и си е тръгнал.

"Абсолютно неверно е казаното от служители на МВР, че без съгласието на собственика не могат да влязат в дома на организатора на купона след като нарушават обществения ред най-малкото с вдигането на шум с висока музика за сметка на съня на съседите. Законът за МВР им го позволява и им го изисква", категоричен е адвокатът.

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"Тези сегашните служители на МВР трябва да бъдат изхвърлени на момента, а цялото ръководство на РПУ да бъдат санкционирани и разжалвани. Нямат място такива дебили сред хората, които опазват обществения ред най-малкото заради свестните и читавите останали все още в системата на МВР", добави Кънчев.

Той разказа и аналогична история с неговия син, при която родителите на младежи от една компания са предприели сериозни мерки, за да предотвратят евентуални инциденти.

"Преди 8 години, сина ми, тогава на 15 ми се обажда, че е поканен на купон. Иска моето съгласие, но типично за възрастта пропуска да каже, че ще бъда цяла нощ. На сутринта около 5:00 ч. ми се обаждат от 05 РПУ да отида да си прибера детето. Естествено отивам и разбирам фактите. Апартаментът бил на 22 годишен младеж, който поканил непълнолетните на купон. Имало момичета, момчета, алкохол, миришело на трева, силна музика, смях, силна музика. Съседите се оплакали на 112 и дошла патрулка. Качили се, позвънили на звънеца, домакина отворил, полицаите се легитимирали, влезли вътре и видяли децата без да е имало такива в безпомощно състояние. Поискали личните карти за проверка, установили, че са непълнолетни в дома на пълнолетен, по станцията извикали още патрулки и прибрали всичките 10 деца в районното. Когато отидох на сутринта в чакалнята на районното имаше много родители дошли да си приберат децата и точно като мен си задаваха въпроса "как стигнахме дотук?"", разказа Кънчев.

"Снимах протокола с адреса на младежа, полицая ми се накара, казах че съм адвокат, но се организирахме и оттам директно отидохме на адреса на младежа домакин на партито. Първоначално не пожела да ни пусне, но после влязохме, установихме кой е бил, кой какво е ял, какво да пили, какво са пушили. С много от тези родители си създадохме чат. Когато някой разбере, че се готви нов купон изведнъж всички родители си спретваха пътуване я до село, до вилата или кой каквото има и купона пропадаше. Така тази компания се разтури и децата оцеляха. С някои родители още сме приятели. Разказвам ви тази история, защото е много сходна с обстоятелствата около купона с изнасилените две момичета в София", добави той.

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