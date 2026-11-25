Два доклада на Сметната палата разкриват неефктивен контрол от страна на Министерството на културата (МК) върху държавното финансиране на сценичните изкуства за периода 2023–2025 г., както и счетоводни нарушения. Одитът на съответствието при управлението на публичните средства и дейности на Министерството на културата за периода 2023-2025 г. установява, че липсва Национална стратегия за развитието на културата, както и обвързаност между специфичните дейности на държавните културни институти (ДКИ) в областта на сценичните изкуства, стратегическия план и годишния репертоарен план на ДКИ, с националните стратегически цели и оперативните цели по бюджетните политики и програми, съобщиха от одитната институция.

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Идентифицирани са празноти в специалната нормативна уредба, които допринасят за липсата на прозрачност и ефективност по отношение на резултатите от управлението на публичните ресурси.

Снимка: БГНЕС

През одитирания период, в който е имало пет смени на министри, са извършвани многобройни промени в състава на администрацията: броят на прекратените правоотношения е 164, а на възникналите – 186, отчита одитът. Най-голямо е текучеството в критични звена като дирекциите "Бюджет и финансово-счетоводни дейности" и "Сценични изкуства и художествено образование", като не е осигурена приемственост при последващото изпълнение на дейностите. Ръководни длъжности са заемани без конкурс, допускани са грешки при изчислението на обезщетенията за неизползван платен годишен отпуск и при прекратяване на служебни и трудови правоотношения, сключвани са извънтрудови договори за дейности, съвпадащи с преките функции на щатните служители. Неустойчивите практики при управлението на човешките ресурси са създали риск за осигуряването на административния капацитет, необходим за изпълнението на стратегическите и оперативни цели на Министерството на културата, се посочва в одита.

Неадекватен финансов модел в сценичните изкуства

Сметната палата констатира, че прилаганият модел на финансиране на държавните културни институти (ДКИ) на база продадени билети е неадекватен спрямо ресурсите на Министерството на културата, тъй като не осигурява възможност за ефективен контрол върху реалния брой продадени билети, наличието на уредени авторски права и спазването на изискването за участие на минимум 50 процента собствен творчески състав. Този модел разчита изцяло на декларативни справки от ДКИ.

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В Министерството на културата липсват автоматизирани софтуерни системи, всички данни за субсидиите се въвеждат ръчно в обобщени Excel файлове, което създава висок риск от грешки. В края на годината не се извършва контрол дали всички приходи от билети, признати за субсидиране в месечните справки, реално са били преведени на МК.

Снимка: БГНЕС

В резултат на това Сметната палата констатира, че няма разумна увереност дали всички субсидирани приходи от билети отговарят на нормативните изисквания.

Чрез подбор на базата анализ на риска и случаен принцип, в одита са включени 18 ДКИ, като детайлно са проверени отчетените от тях данни за приходите от билети за месец ноември за всяка от трите одитирани години. Установено е, че всичките 18 института в извадката са засегнати от системния проблем с неадекватния модел за контрол.

Одитният доклад идентифицира четири основни фактора за генерирането на дългове: неправомерно увеличение на разходите за персонал и бонуси; неефективен контрол от страна на Министерството на културата; забавени плащания и липса на лимити от МК; несъвършенства в нормативната уредба, в това число и по отношение на средната цена на билетите, определена с постановление на Министерски съвет, приходите над която не се финансират.

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Сред културните институти с най-големи задължения през одитирания период са ТМПЦ – Варна, Държавна опера – Пловдив, Сатиричен театър "Алеко Константинов" – София, Държавна опера – Стара Загора, Драматичен театър "Н. О. Масалитинов" – Пловдив, Театър "Българска армия" – София, Софийска опера и балет, Драматично-куклен театър "Иван Димов" – Хасково, Младежки театър "Николай Бинев" – София, предава БТА.

Независимо, че част от нарушенията са установени от отговорните дирекции на министерството, при одита е идентифицирана необходимост от актуализиране на начина на финансиране на ДКИ и от търсене на софтуерни решения за внедряване на единна електронна система, в която да постъпват данните от електронните продажби на билети, за което министърът на културата е информиран.

След извършения одит Сметната палата дава 6 препоръки на министъра на културата.

Съществени слабости във финансовия отчет на МК

Снимка: Envato

Финансовият одит на консолидирания годишен финансов отчет (ГФО) на Министерството на културата за 2025 г. констатира съществени слабости във финансовия отчет за 2025 г., включително липси на счетоводна документация, пропуски при инвентаризацията, грешки при отчитането на дълготрайни активи, субсидии и задължения, информират от Сметната палата. Одитното мнение за ГФО е отрицателно, тъй като отчетът не дава достоверна представа за финансовото състояние на ведомството. Същата бе одитната оценка на ГФО и за предходните две години – 2023 и 2024 г., когато извлечения от одитните доклади - документи и информация за управлението на Бюджетна програма "Сценични изкуства", са предадени на прокуратурата заради съмнения за престъпления.

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Одиторите установяват, че и през 2025 г. в държавните културни институти не е въведена единна система за продажба на билети, а Дирекция "Сценични изкуства и художествено образование" (СИХО) не е изисквала справки от билетните системи за всяко представление, за да съпоставя отчетените приходи с определената методика.

В Родопски драматичен театър "Николай Хайтов" – Смолян, одитът на ГФО за 2025 г. установява, че тежките счетоводни пропуски от предходните години не са преодолени. Одитният екип не може да стигне до разумна увереност, която да позволи да бъдат потвърдени салдата по счетоводните сметки поради липса на информация за стопанските операции и риск от загуба или липса на документи и активи.

Източник: Родопски драматичен театър Николай Хайтов/Facebook

Компютърната техника, съдържаща счетоводните данни до 31 май 2023 г., е иззета от Прокуратурата в Пловдив на 27 септември 2024 г. и е върната през 2025 г. без никаква налична счетоводна информация.

За периода от 1 юни 2023 г. до 31 август 2024 г. счетоводството е възложено на външна счетоводна кантора, но при смяната на главния счетоводител през есента на 2024 г. е установена пълна липса на счетоводна информация за този период (намерени са документи на хартиен носител единствено за септември 2024 г.). Липсват действащи договори, регистър на договорите, първични счетоводни документи, договори с разпространители на билети, билетни бюлетини, вътрешни нормативни документи и документи за извършени разходи за външни услуги. Липсват и папки с приложения и документи за авторски права за 2022 г. Инвентарната книга за 2024 г. е съставена от новото ръководство на театъра въз основа на намерени листове в кабинета на бившия директор и предоставени данни от Министерството на културата, което не дава увереност за достоверност. Чрез частен съдебен изпълнител през януари 2025 г. на театъра са предадени 4000 PDF файла с информация за труд и работна заплата на флаш памет, но хронологичните записвания липсват. Проверяващият екип не е в състояние да потвърди разходи за заплати и осигуровки за над 3,6 млн. лв. за периода 1 януари 2024 г. – 30 септември 2024 г.

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Заради откритите нарушения Сметната палата изпраща извлечения от одитния доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Припомняме, че редица нередности в Националния фонд "Култура" констатира Сметната палата след одит на управлението на публичните средства и дейности на НФК за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2023 година.