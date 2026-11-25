Администрацията на американския президент Доналд Тръмп засега отлага плановете си да използва бизнес сделки с Русия като стимул за прекратяване на войната в Украйна. Причината - Кремъл не показва, че това ще повлияе и губи интерес към предложените американски инвестиции в руски енергийни, авиационни и титаниеви проекти. Вместо това руският диктатор Владимир Путин не отстъпва в исканията си Донбас изцяло да стане руски и открито говори, че където има руски войници, е руска земя, визирайки т.нар. буферна зона в Северна Украйна (Харковска и Сумска област), която вече години си остава крехка и тънка - ОЩЕ: В Украйна да живеят като в Русия - без тоалетни вкъщи: Намеренията на Путин и как Тръмп помага (ОБЗОР – ВИДЕО)

Според Financial Times, Джаред Къшнър, зетят на Доналд Тръмп, и Стив Уиткоф, специалният пратеник на Тръмп за Близкия изток, вече са уведомили дипломати в Европа, че бизнес сделките с Русия не са основен инструмент от американска страна, за да бъде убеден Кремъл да има мир в Украйна. Един от най-ярките примери как на Кремъл не му пука дали ще печели повече пари, ако Украйна не му е подчинена, даде говорителят на Путин Дмитрий Песков. По думуте му, "за съжаление на Русия и въпреки очевидните облаги", американците искат да има повече съвместен бизнес, печеливш и за двете страни, когато бъде уреден мир в Украйна - ОЩЕ: Песков: За съжаление САЩ искат първо мир в Украйна, а не да печелим заедно (ВИДЕО)

За последно, ръководителят на Руския фонд за чуждестранни инвестиции Кирил Дмитриев "поддържаше огъня" по линията на икономическо сътрудничество, но предимно с общи приказки - ОЩЕ: