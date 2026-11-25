Плячката е налице и тя ще бъде разграбена от тези, които са заинтересовани от отстраняването на кмета на Варна Благомир Коцев. Неслучайно 2 часа след приемането на бюджета комисията започва да заседава. Тоест, изчакали са плячката да бъде готова и са готови за нейното разпределение. Това заяви депутатът от "Демократична България" и бивш изпълняващ длъжността кмет на Варна Павел Попов пред БНТ. Още: Служебна победа: Депутат на Радев каза какво ще направи "Прогресивна България" след "преврата" срещу Коцев

По думите му, ОИК-Варна изпълнява политическа воля.

Благомир Коцев не се подчинява лесно на групировките

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"В Общинската избирателна комисия са представени политическите сили, които в по-голяма или по-малка степен формират Общинския съвет. Така че хората в нея изпълняват политическа воля, въпреки опитите да бъдем убедени в обратното. Ако е истина, че тези хора не изпълняват волята на политическата сила, която ги е излъчила, това означава, че тази политическа сила е започнала да се превръща в нещо като бизнес партиите, които функционират в Общинския съвет. Изобщо самото понятие "бизнес партии" според мен е пряко свидетелство за олигархията. Защото олигархията е именно преплитането, неразличимото кръстосване на бизнес и политически интереси", коментира Попов.

По думите му Благомир Коцев не се подчинява лесно на групировките, които действат във Варна. "Отказва да бъде гумен печат и да осигурява бърза писта за техните проекти. Българската местна власт е организирана по такъв начин, че кметът не може да управлява без Общинския съвет. Той в известен смисъл е изпълнител на властта, но се нуждае от мнозинство в Общинския съвет. Това мнозинство беше последователно отказвано на Благомир Коцев още от първата година на мандата му, когато стана ясно, че той няма да следва волята на мнозинството, когато тя противоречи на интересите на гражданите", каза още Павел Попов.

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