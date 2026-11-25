България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

25 ноември 1915 година: Охрид е освободен от българските войски

На този ден (25 ноември по нов стил, 12 ноември по стар стил) през 1915 г., в хода на Първата световна война (1914 -1918 г.), Охрид е освободен от българските войски. Според някои източници влизането в града става още на 24 ноември (11 ноември по стар стил).

Войната избухва в тежък за България момент, докато страната ни се възстановява от Първата национална катастрофа след поражението си в Междусъюзническата война от 1913 г. Това е причината първоначално цар Фердинанд I и правителството на д-р Васил Радославов да обявят неутралитет спрямо двете воюващи коалиции.

Въпреки това България влиза в Първата световна война на 14 октомври 1915 г. по нов стил (1 октомври по стар стил) на страната на Централните сили с цел постигане на национално обединение и възвръщане на териториите, загубени след Балканските войни. Първа и Втора българска армия предприемат мащабна офанзива за изтласкване на сръбските сили и съглашенските части от Вардарска Македония.

Две български колони се спускат към Охридската котловина – едната настъпва от север през Кичево, а другата от изток през Битоля. Първи в Охрид влизат частите на Четвърти конен полк, посрещнати с трепет и вълнение от местното население.

25 ноември 1902 година: Първото честване на патронния празник на Софийския университет

На този ден през 1902 година за първи път Академичният съвет на тогавашното Висше училище в София (днес Софийски университет) отбелязва 25 ноември като свой официален празник, свързан по-късно с почитта към Св. Климент Охридски.

Университетът е основан на 1 октомври 1888 г. като Висш педагогически курс с едногодишен срок на обучение към Софийската мъжка гимназия. Иван Шишманов е един от основните инициатори за създаването му, заедно с Тодор Иванчов и Георги Живков. През 1889 г. е постановено преобразуването му във Висше училище в София, а за негов пръв ректор е назначен Александър Теодоров-Балан. Първоначално за обучение в него са приети 43 студенти.

През 1904 година със Закон за университета висшето учебно заведение получава статут на университет и е преименувано на Български университет „Братя Евлоги и Христо Георгиеви от Карлово“ в чест на двамата си големи дарители, които предоставят парцел в центъра на столицата за построяването на сградата, както и 6,8 млн. лева. На 4 януари 1905 г. наименованието на университета е променено на „Св. Климент Охридски“ – името, което носи и до днес.

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