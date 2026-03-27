Агенцията по заетостта: Над 20 трудови борси отварят врати в страната през април

Над 20 трудови борси ще има в страната през април, е записано в график на страницата на Агенцията по заетостта (АЗ). Предвиждат се 24 общи трудови борси и пет специализирани.

Първото събитие ще е на 3 април в Харманли. През следващите дни общи трудови борси ще има в София, Благоевград, Елхово, Момчилград, Кюстендил, Перник, Стара Загора и др.

На 8 април се предвижда специализирана трудова борса в сферата на преработващата промишленост, която ще се състои в община Марица. Тематична борса ще има и в Кърджали на 17 април.

Специализирана младежка борса ще бъде организирана в Габрово на 17 април и във Видин на 28 април. В Ямбол търсещите работа могат да се запознаят с възможностите за кариерно развитие по време на специализирана трудова борса в сферата на строителството на 21 април.

Регистрирана безработица в страната през февруари 2026 г. е 5,4%, съобщиха от Агенцията по заетостта. През предходния месец 837 души от уязвими групи на пазара на труда са започнали работа по програми за субсидирана заетост. Сред тях са хора с увреждания, младежи без професионален опит, хора над 55 години и дълготрайно безработни.

