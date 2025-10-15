Войната в Украйна:

15 октомври 2025, 17:44 часа 365 прочитания 0 коментара
Ако видите военна техника по пътищата: Не се чудете - ето какво става

В периода от 16 до 18 октомври 2025 г. ще се извърши предислоциране на личен състав и военна техника на военни формирования от Сухопътните войски по републиканската пътна и железопътна инфраструктура на територията на цялата страна, съобщиха от Министерство на отбраната.

Придвижването е свързано с успешното завършване на най-значимото командно-щабно учение за годината на Сухопътните войски - „Балкан 25“.

Припомняме, че наскоро се проведе и друго военно учение. Летателната тренировка „Green Bridge 2025“ за усъвършенстване на действията по охрана и контрол на въздушното пространство се проведе на 14 октомври във въздушното пространство на България и Гърция. ОЩЕ: Военно учение във въздуха между България и Гърция (СНИМКИ)

Деница Китанова
