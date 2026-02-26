Американски военни самолети в София - какво всъщност се случва?

Американските военни самолети, разположени на гражданското летище "Васил Левски" в София, не са част от текущи или планирани бойни операции. Това заявиха в парламента външният министър Надежда Нейнски и военният министър Атанас Запрянов по време на изслушване, поискано от депутати на проруската партия "Възраждане".

По думите им става въпрос за транспортни самолети без нападателни способности. Разполагането им е разрешено от българските власти след официална молба на американското посолство и е свързано с обучение в рамките на мерките на НАТО за засилена бдителност и укрепване на източния фланг. Разрешението за преминаване и престой е в сила от 17 февруари до 31 май и допуска до 15 самолета едновременно, както и до 500 души обслужващ персонал.

Министрите подчертаха, че използването на цивилното летище е предварително декларирано, тъй като военните аеробази не разполагат с необходимия капацитет. Работата на летището не е ограничавана, а гражданските полети се изпълняват по график. Още: САЩ приземиха в България и мощния C-130 "Херкулес" (ВИДЕО)

Нейнски посочи, че в този случай не е необходимо решение на Народното събрание, тъй като става дума за съюзнически сили и е достатъчно решение на Министерския съвет. Заповедта е издадена от министъра на отбраната, а институциите са били уведомени.

Атанас Запрянов определи като "спекулация" твърденията, че самолетите са част от подготовка за евентуална атака срещу Иран. "Това, че някои провокационни сайтове тиражират лъжливи твърдения, и ние даваме ухо на тези фалшиви новини, само влошава сигурността на нашата държава", заяви той. Според него евентуални действия срещу Иран биха били отговорност единствено на САЩ и не биха ангажирали НАТО.

Скандал

Темата предизвика скандал в пленарната зала. Националистите настояха за участие на премиера Андрей Гюров, който обаче не се яви. От ИТН предложиха заседанието да бъде преместено в Министерския съвет, а от ДПС отправиха критики към отсъствието на министър-председателя. От ПП-ДБ защитиха правителството и обвиниха опонентите си в разпространяване на внушения. Още: Подготовка за война: Ключови самолети на САЩ с маршрут през България

От ГЕРБ и ДПС заявиха, че в случая няма нищо притеснително, но изразиха мнение, че присъствието на премиера би разсеяло част от съмненията. От "Възраждане" и ИТН обаче поставиха под въпрос характера на мисията и предупредиха за потенциални рискове.

Паралелно служебният транспортен министър Корман Исмаилов проведе координационна среща с представители на институциите и концесионера "Соф Кънект". От Министерството на транспорта съобщиха, че гражданският въздушен трафик се обслужва без затруднения и без промени в разписанията. В срещата са участвали и представители на посолството на САЩ и американските военновъздушни сили.