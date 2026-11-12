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АПИ: Напредва ремонтът на тунел “Топли дол“ на АМ “Хемус“

12 ноември 2026, 14:55 часа 659 прочитания 0 коментара
Снимка: АПИ
АПИ: Напредва ремонтът на тунел “Топли дол“ на АМ “Хемус“

Към 12 ноември с ускорени темпове на двусменен режим се изграждат новите тротоари и армировката, излива се бетона и се изпълнява хидроизолацията на тунел “Топли дол“ на АМ “Хемус“, съобщават от Агенция “Пътна инфраструктура“ (АПИ). Продължава изпълнението линейните отводнители на системата за отвеждане на запалими и токсични течности от пътното платно. Изцяло е монтирана PVC изолацията в евакуационната галерия 1. Продължават дейностите за подготовка за монтаж на двойките вентилатори на съоръжението. Още: Румен Радев: Тунелът "Топли дол" ще бъде отворен за празниците и до Великден ще бъде пуснат в експлоатация

Снимка АПИ

За периода са монтирани три вентилатора. Същевременно се работи активно по електроокабеляването в тунела. Актуална информация за временната организация на движение и напредъка на ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция “Топли дол“ на интернет страницата на АПИ. Екипът на Агенцията подава регулярно актуална информация за ремонта на съоръжението и е на разположение за допълнителни въпроси и уточнения. Още: Ограничават движението на тежки камиони по “Хемус“, ето в кои дни

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Ремонт АПИ АМ Хемус тунел "Топли дол"
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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