Aртисти с благотворителен концерт в помощ на пострадалите в Украйна

Събитието ще се проведе в неделя от 16:00 ч. на площад "Александър Батенберг", а в него ще се включат "Блус трафик", No more Many more, "Г.М.О Георги Минчев оркестра", Ники Томов, Иван Лечев, "Джендема", Валди Тотев, Васко Кръпката и ПББ, Ярослав Кмитко и Павло от Украйна, както и изявени хора на словото. Всички участници се включват в концерта безвъзмездно, а на различни пунктове ще бъдат събирани средства за пострадалите в Украйна и бежанците, които Фондация "За Доброто" и Ситуационен център "Отворени врати за Украйна" посрещат ежедневно, съобщават организаторите.