Благотворителен концерт в помощ на пострадалите в Украйна на пл. Батенберг

Рокът е музика както на бунта, така и на мира, както на любовта, така и на протеста. Повече от всичко обаче, рокът е музиката на свободата. И днес, когато Украйна се бори за своята свобода, група творци начело с Васил Георгиев-Кръпката и писателя Захари Карабашлиев организират благотворителен концерт "Солидарност с Украйна. С вас сме!".

Събитието ще се проведе на 27 март 2022 от 16:00 ч. на площад "Александър Батенберг", а в него ще се включат "Блус трафик", No more Many more, "Г.М.О Георги Минчев оркестра", Ники Томов, Иван Лечев, "Джендема", Валди Тотев, Васко Кръпката и ПББ, Ярослав Кмитко и Павло от Украйна, както и изявени хора на словото.

Всички участници се включват в концерта безвъзмездно, а на различни пунктове ще бъдат събирани средства за пострадалите в Украйна и бежанците, които Фондация "За Доброто" и Ситуационен център "Отворени врати за Украйна" посрещат ежедневно.

За директни дарения ще бъдат налични и банковите сметки на фондацията и институцията:

1. Фондация "За Доброто":

IBAN (BGN): BG08RZBB91551014249388

Титуляр: Фондация "За Доброто"

Основание: подкрепа за Украйна

2. Ситуационен център "Отворени врати за Украйна".

IBAN BG88 UBBS 8002 1024 6395 50

Основание: подкрепа за Украйна

Входът към събитието е свободен.