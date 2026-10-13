"Атака на 70 км": Областният управител на Бургас притеснен, че следващата атака вече ще е в България

Нова атака срещу търговски кораб, плаващ в Черно Море! Този път е на 15 мили от брега, или на едва на 5 км от българските териториални води. Едва ли някой има съмнение, че ако корабът беше по-близо, нямаше да бъде ударен. Това написа в социалните мрежи Добромир Гюлев, който през февруари встъпи в длъжност областен управител на област Бургас.

"Уважаеми управляващи, тази атака може да е на 450 км от София, но е на около 50 от Варна и на 70 от Бургас! Това е буквално пред вратата ми!", коментира възмутен Гюлев.

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"Ето това е резултатът от беззъбата "многопластова" политика на българското правителство, олицетворена последно от празните приказки в декларацията на КСНС при президента. Още ли се чудим кой ни напада??? Привиквайте Митрофанова и активирайте чл. 4 от договора за НАТО сега, защото следващата атака ще е вече в България!", предупреди политикът.

"Прав е бил Чърчил като е казал, че накрая ще получите и позора и войната", добави той.

Атаката

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Нова атака с безпилотни летателни апарати и удар с дронове по търговски кораб, плаващ под малтийски флаг, е станала в Черно море - името на кораба е "Челси 3". Инцидентът станал на 15 морски мили от град Бяла - на ръба на българските териториални води. Сигналът за нападението над кораба "Челси 3" е подаден в 1:57 часа през нощта. Обаждането е постъпило на тел. 112 от дежурния на "Варна трафик".

По първоначална информация при удара са пострадали 12 души. Двама моряци са пострадали при удара срещу плаващия под флага на Малта кораб. Екипажът вече е свален на брега, казаха източници на Maritime.bg.

Впоследствие стана ясно, че е атакуван и потопен и втори кораб - ОЩЕ: "Викам Митрофанова": Радев съобщи за втори ударен и потънал кораб в Черно море