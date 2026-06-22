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БАБХ няма вече да проверява вносното мляко на границите

22 юни 2026, 11:33 часа 634 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
БАБХ няма вече да проверява вносното мляко на границите

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) въвежда промяна в режима на засилен мониторинг на входящите пратки мляко и млечни суровини от държави членки на Европейския съюз и трети държави. Това съобщават на страницата на БАБХ в интернет. Основната промяна е, че контролът и пробовземането ще се извършват в обектите по местоназначение, а не на граничните пунктове. За суровото мляко, предназначено за производство на млечни продукти с период на зреене 60 и повече дни, ще бъде позволено насочване към преработка без изчакване на резултатите от лабораторните анализи. За всички останали категории продукти суровината следва да се съхранява охладена в млекопреработвателните предприятия до получаване на резултатите от изследванията.

Също така промяната предвижда изследване на 5% от пратките сурово мляко за наличие на афлатоксин М1 на база оценка на риска. До получаване на резултатите млякото ще трябва да бъде пастьоризирано, охладено и съхранявано под контрол.

Изисквания, които остават без промяна

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Лабораторните изследвания за останалите суровини остават непроменени. За всяка пратка сурово и частично дехидратирано мляко, мляко на прах, суроватка на прах, млечни деривати и други температурно обработени млека ще се извършват документална проверка, физическа проверка и проверка за идентичност.

Снимка БАБХ

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При установяване на несъответствия с изискванията на националното и европейското законодателство БАБХ ще предприема всички предвидени административни мерки.

Промените са разписани в заповед на изпълнителния директор на БАБХ и влизат в сила от 19 юни 2026 г., със срок на действие до 30 юни 2026 г.

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Новият подход запазва засиления контрол, който ще се извършва в преработвателните предприятия и складовете и въвежда по-гъвкава организация на последващите действия с цел да се гарантират едновременно високото ниво на защита на потребителите и нормалното функциониране на млекопреработвателния сектор.

С цел ефективна организация на контрола бизнес операторите са длъжни да уведомяват БАБХ не по-късно от 48 часа преди пристигането на пратките на входния граничен пункт.

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млечни продукти БАБХ проверки сурово мляко
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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