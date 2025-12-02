Любопитно:

БДЖ пуска допълнителни влакове с Дядо Коледа и Снежанка

02 декември 2025, 10:28 часа 294 прочитания 0 коментара
Коледният влак на БДЖ, начело с парен локомотив, ще пропътува още два пъти маршрута от София до Банкя в следобедните часове на 13 декември (събота) и 14 декември (неделя). Допълнителните курсове се организират благодарение на нестихващия интерес към сутрешните празнични влакове от столицата до курортния град, многобройните запитвания от желаещи и изчерпването на всички билети за едно денонощие, съобщиха от БДЖ.

Разписание

За следобедните пътувания влакът отново ще е в състав от три тематично украсени пътнически вагона и един ретро вагон от композицията "Витоша Експрес" за Дядо Коледа и Снежанка.

В събота композицията заминава в 14:10 часа от Централна гара София и пристига в Банкя в 14:40 часа. Пътуващите ще разполагат с достатъчно време да разгледат специалния ретро вагон, да се срещнат с Дядо Коледа и Снежанка и да се потопят в коледната атмосфера в центъра на град Банкя.

Отпътуването наобратно към София е в 16:30 часа, а пристигането в 17:00 часа. По разписание в неделя влакът също тръгва в 14:00 часа от София и пристига в Банкя в 14:30 часа. В обратна посока заминава в 16:20 часа и е в София в 16:50 часа.

Двупосочните билети по маршрута София - Банкя - София с включено запазено място са 46 лв. за възрастни и 23 лв. за деца до 10 години.

Билети за Коледните влакове могат да бъдат закупени от билетните каси и железопътните бюра във всички гари в страната, както и онлайн на https://bileti.bdz.bg/. Количествата са ограничени.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
