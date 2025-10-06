Войната в Украйна:

Бедствието в "Елените": Има ли корупция заради семейство Арабаджиеви - екоминистърът още не знае

06 октомври 2025, 08:34 часа 835 прочитания 0 коментара
Важно е институциите да си свършат работата, защото природата си отмъсти заради безхаберието, алчността и арогантността на определени инвеститори. Може да има и съмнения за корупция в строителството на сградите в "Елените". Това заяви министърът на околната среда и водите Манол Генов пред БНТ за наводненията по Южното Черноморие. Още: Алчност и липса на контрол. Гроздан Караджов за наводненията по Южното Черноморие

Безотговорно е да се строи върху дерета

Генов обясни, че е недопустимо да се строи върху публична частна собственост. Важното е как се е стигнало до това строителство. Тук има много институции, които са съгласували строежите. До момента от проверките, в които съм направил в РИОСВ има едно-единствено инвестиционно намерение за пречиствателна станция в годините след 2006-2007 и 2015 година, поясни екоминистърът. 

"Изключително безотговорно е да се строи върху дерета", възмутен е Манол Генов, като уточни, че не е проверил дали семейство "Арабаджиеви" (Ветко и Маринела Арабаджиеви - б.р.) са строили върху въпросното дере в курорта "Елените", а само чел каквото излязло във Фейсбук. Министърът заяви, че ако установи, че някои от сегашните ръководители са си затворили очите и са направили компромис, тогава ще се поискат оставки. Но той предупреди, че вероятно се е случило преди много време. Каква каша е във въпросното дере показва блогърът Боян Юруков, с първоначални данни от кадастъра - собственост там има кой ли не, а би трябвало това да е само публична държавна собственост и да има грижа за нея, за да няма такива приливни вълни при наводнение.

Манол Генов заяви, че е загрижен за ситуацията в Южното Черноморие и заради това е разпоредил допълнителни проверки за инвестиционните намерения, как са използвани и какво се е случило. Той добави, че ако се установят нарушения и се налага бутане на постройки, това вече ще е правомощие на друг министър от БСП-Обединена левица, оглавяващ Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) - Иван Иванов. 

Генов заяви, че ще направи всичко възможно да затвори "всякакви вратички в законодателството" за строителство върху дерета. Министърът добави, че много интересен въпрос ще е дали сградите в "Елените" имат застраховка. 

Наводненията в Царево

Манол Генов като министър се заяде и с акад. Николай Денков, който е бивш министър-председател и защо той също не е проверявал. "Сега мисля, че ще бъде обърнато сериозно внимание на почистване на деретата. Има политическа воля. Пари винаги затова ще се намерят. Има междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане. В предвидените средства в бюджета, междуведомствената комисия ще се опита да подпомогне средства", обясни министърът. Той отбеляза, че работата на междуведомствената комисия ще е да вложи пари за превенция и да не се допускат повече щети. 

Екоминистърът настоя за политическо решение за недопускане повече на такъв тип явления. Той бе категоричен, че ако премиерът му поиска оставката, ще си я даде, ако не се справя със задълженията. 

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
