Без сензация: СЕМ призова медиите да отразяват етично трагедията на "Тракия"

Съветът за електронни медии (СЕМ) призовава медиите да се въздържат от сензационност при отразяването на изключително тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия", се казва в позицията на съвета след трагичния инцидент при пътен възел "Зимница", при която има 12 загинали и десетки ранени. От съвета призовават медиите да се придържат към принципите от Етичния кодекс на българските медии, като уважават паметта на жертвите и щадят емоционалната уязвимост на пострадалите и близките им.

СЕМ изразява своите съболезнования към близките на жертвите и съчувствия към пострадалите на АМ „Тракия“ и техните семейства. ОЩЕ: "Носили са на ръце пострадалите": Демерджиев с първи думи за катастрофата на "Тракия" и причините за инцидента

Извънредно наблюдение върху медиите

Съветът вече извършва извънредно наблюдение върху медийния отзвук на трагедията.

"Електронните медии, които предават на живо от мястото на трагедията, да оценяват ясно въздействието на кадрите и свидетелските разкази, излъчвани непосредствено в ефир, като съобразяват силния емоционален ефект на събитието върху аудиторията", призовават от СЕМ.

СЕМ напомня, че професионализмът се измерва не със сензационността на заглавията, кадрите и свидетелствата, а с ясната и адекватна оценка на ситуацията и с емпатия във формулиране на въпросите и коментарите при отразяването на катастрофата. ОЩЕ: 51 души са в болница. Можел ли е инцидентът на "Тракия" да се предотврати? Говори Румен Радев