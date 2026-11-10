Мирчев с първи думи за трагедията на "Тракия"

"Няма думи, които могат да утешат хората, загубили своите близки в трагедията на магистрала "Тракия". Това написа съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" в 52-ото Народно събрание Ивайло Мирчев в социалната мрежа "Фейсбук". Думите му исват след трагичната катастрофа от тази сутрин на автомагистрала "Тракия" при пътен възел "Зимница", при която има много загинали и ранени хора.

"С цялата си съпричастност сме до семействата на жертвите и до пострадалите. Надяваме се на възстановяване на ранените и изказваме признателност на всички, които продължават спасителните усилия", написа още Мирчев.

Последни данни за катастрофата

В катастрофата са загинали 11 души и са ранени 48 човека. 46 от пострадалите на "Тракия" са в болници в Ямбол, Сливен и Бургас. Новината за катастрофата ни завари в правителствения самолет на път за Варна, каза още премиерът. След кацането той е разпоредил на вътрешния министър Иван Демерджиев да лети за Бургас, за да може да се ползва машината за извозване на ранени към болници в София. Отделно от това два военни самолета "Спартан" са в готовност да се включат в евакуацията. Тъй като пострадалите са откарани в болниците в Ямбол и Сливен, е разпоредено преместването на самолетите в авиобаза "Безмер" край Ямбол. ОЩЕ: 46 от пострадалите на "Тракия" са в болници в Ямбол, Сливен и Бургас: Как да ги намерят близките им?