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Ива Михайлова сигнализира, че баба й липсва от 7 часа

10 ноември 2026, 15:48 часа 953 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ива Михайлова сигнализира, че баба й липсва от 7 часа

Македонската българка Ива Михайлова, която се лекува в България, алармира в социалната мрежа "Фейсбук", че баба й Илинка Кушовска е "отвлечена от службите на Република Северна Македония". Михалова е уведомила българското посолство и очаква незабавна реакция. "Моля българската държава за незабавно съдействие", пише още Михайлова в социалната мрежа. 

Тя сподели, че баба й е онкоболна и е на 70-годишна възраст. По информация на Михайлова причината за задържането ѝ е, че македонските служби искат да я разпитват къде се намира внучка й, с какво се занимава и какво прави. ОЩЕ: Грешката за сръбските власти се оказа вярна: Македонската опозиция потвърди думи на Демерджиев

Липсва вече 7 часа

"Вече 7 часа моята баба Илинка Кушовска е в неизвестност, след като македонските власти я задържаха на границата при влизането ѝ в Северна Македония от България. До този момент не знаем къде се намира! Първоначално тя не отговаряше на телефонните ни обаждания, а впоследствие телефонът ѝ беше изключен. Последно разговарях с нея малко след като беше задържана на македонската границата на Делчево, гласът ѝ трепереше от страх!", написа Ива в социалната мрежа. 

От поста й става ясно още, че адвокатът й се свързал с МВР на РСМ, за да получи информация за баба й, но македонските власти отказват да предоставят такава. ОЩЕ: Отложиха делото срещу Ива Михайлова

 

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Северна Македония Ива Михайлова
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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