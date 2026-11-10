Разкриха гореща линия за близките на пострадалите на АМ "Тракия"

На сайта на Министерството на здравеопазването има гореща телефонна линия за близки на пострадалите при катастрофите на магистрала "Тракия". Към момента нямам постъпили обаждания. Това каза пред журналисти на мястото на инцидента министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Тя добави, че има и дежурен спешен телефон в Министерството на здравеопазването, който е наличен и към момента. Информация за пациентите може да бъде предоставена там.

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Горещата телефонна линия, на която гражданите могат да потърсят информация за това къде са настанени техни роднини и близки, пострадали при пътнотранспортното произшествие на автомагистралата, е 02/930 11 52.

"В момента нито едно от лечебните заведения не подава информация за необходимост от помощ от друга болница или от въздушен транспорт, като такъв е на разположение, а няколко лечебни заведения са в готовност да приемат нуждаещи се", каза Ивкова.

Здравният министър съобщи и че има необходимите количества кръв и кръвни съставки. По-рано Националният център по трансфузионна хематология призова за кръводаряване след тежките катастрофи. "Кръвните центрове подадоха информация до Националния център по трансфузионна хематология, че имат нужното количество кръв и кръвни съставки", заяви здравният министър.

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Към момента общо 46 са транспортираните пациенти след тежките катастрофи на автомагистрала "Тракия". 27 от пострадалите са в Сливен, седем в Бургас, 12 в Ямбол, като там един пациент е починал. Броят към момента на загиналите е общо 11.