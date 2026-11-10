Ударени кораби край България:

"Ден на огромна скръб": Васил Терзиев и шефът на СОС с реакции след катастрофите на "Тракия"

10 ноември 2026, 13:09 часа 777 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Ден на огромна скръб": Васил Терзиев и шефът на СОС с реакции след катастрофите на "Тракия"

Съболезнования на близките на загиналите при тежките верижни катастрофи на магистрала „Тракия“ изрази кметът на София Васил Терзиев. Той изрази надежда пострадалите да се възстановят. „Благодаря на спасителните екипи и медиците, които се борят за живота на хората в тези тежки часове“, написа още кметът. ОЩЕ: Жестоката равносметка на АМ "Тракия": МВР съобщи за общо 86 катастрофирали коли

„Днес е ден на огромна скръб за цяла България. Трагедията на магистрала "Тракия", която отне човешки животи, а десетки са ранени ни оставя без думи“, написа от своя страна председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров. Той също изрази най-искрените си съболезнования на близките на загиналите, а на пострадалите пожела бързо възстановяване, сили и кураж.

„Адмирации за всички лекари, пожарникари и полицаи, които са на терен и оказват помощ. Нека бъдем отговорни и внимателни на пътя“, заяви още той.

Две верижни катастрофи затвориха тази сутрин магистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ в област Ямбол. Премиерът Румен Радев съобщи, че към момента 11 души са загинали, а ранените са 48. 

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Васил Терзиев верижна катастрофа Тракия
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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