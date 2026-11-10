Депутат от ГЕРБ с разказ за състоянието на "Тракия" минути преди трагедията

Депутатът от ГЕРБ Десислава Танева разкритикува липсата на предупредителна сигнализация и допълнителни мерки за безопасност на автомагистрала "Тракия" в условията на гъста мъгла тази сутрин. Самата тя е пътувала по трасето малко преди да станат двете тежки верижни катастрофи край пътен възел "Зимница", при които загинаха над 10 души, а десетки бяха ранени.

Танева разказа пред журналисти, че видимостта е била силно ограничена, но по магистралата не е имало допълнителна сигнализация или представители на службите, които да предупреждават шофьорите за опасните условия.

"Излязох на магистрала "Тракия" малко преди седем часа по пътен възел Ямбол-Сливен. Условията бяха много тежки за шофиране, с много гъста мъгла. Имаше пътни превозни средства без съответната сигнализация за такова пътно време, трябваше да се кара много бавно и внимателно. Нямаше никаква допълнителна сигнализация или представители на различни служби, които биха помогнали в такъв случай", заяви депутатът. Още: "Носили са на ръце пострадалите": Демерджиев с първи думи за катастрофата на "Тракия" и причините за инцидента

Тя уточни, че всяка седмица пътува по същия маршрут с личния си автомобил и според нея компетентните институции е трябвало да предприемат предварителни мерки за наближаващия есенно-зимен сезон.

Танева призова трагедията да не се използва за политически нападки и поиска обективна оценка на действията на институциите. В същото време тя постави въпроса защо информацията за катастрофите е достигнала до премиера Румен Радев толкова късно.

"Ден като днешния не е ден за политиканстване, не е ден в момента да искаме политически оставки, но трябва да бъдем много обективни", коментира тя. Още: Румънски гражданин и лекар са с опасност за живота след инцидента на "Тракия"

"Не може това да е станало сутринта, аз съм била по това трасе и лично премиерът да обяви, че това го е разбрал след девет и половина, бил на път. Със сигурност службите са знаели, на мен, когато шофирах сутринта в 07:30 ч., ми звъняха близките да ме питат дали съм минала това трасе", добави народният представител.

По думите ѝ реакцията на институциите се е забавила, като кризисните щабове и останалите действия са били организирани едва около обяд. Тя допусна, че първоначално властите не са осъзнали мащаба на трагедията.

Депутатът коментира и продължилия през последните шест месеца дебат за състоянието на мантинелите, като посочи, че при днешните катастрофи те са останали здрави.

"Нека да бъдем обективни. Шест месеца тук дебатът беше за мантинелите, ама мантинелите при тези катастрофи останаха здрави", заяви Танева. Според нея политическите спорове и пропагандата отклоняват вниманието от реалните проблеми и необходимите действия. Още: Мирчев с първи думи за трагедията на "Тракия"

Тя изрази съболезнования на семействата на загиналите и призова хората, които имат възможност, да дарят кръв за пострадалите. Самата Танева също обяви, че ще се включи в кръводарителска акция и вече е отправила призив към близките си да направят същото.

"Вярвам на лекарите. Четох, че проф. Асен Балтов пътува натам. Той е доктор, който е призван да бъде доктор. Вярвам на лекарите в Сливенската болница. Лекувала съм се при тях", каза още депутатът.