Читалищата алармират: от 2027 г. държавната субсидия няма да стига дори за заплатата на секретаря

Коалиция "Будни читалища", която обединява над 250 читалища от 227 населени места, настоява държавата да преизчисли субсидията за читалищата през 2027 г. По предложението на Министерството на финансите тя вече няма да покрива дори законово задължителния разход за секретаря - в повечето селски читалища единственият служител.

За 2027 г. Министерството на финансите предлага по 987 евро месечно на субсидирана бройка. В същото време само заплатата и осигуровките на един секретар струват най-малко 1113 евро, казват от коалицията. Така читалището е на минус още преди да е платило тока и отоплението.

Защо това засяга всички?

В позицията на Коалиция "Будни читалища" се казва, че в България има около 3600 читалища. "В много села читалището е единствената действаща културна институция: там е библиотеката, там са танцовият състав, хорът, школите за деца и клубовете за възрастни. В типичното селско читалище субсидията покрива заплатата на един-единствен човек, секретаря, и то вече не изцяло. Когато тя не стига, читалищата съкращават работното време, хората напускат, а библиотеките и школите затварят врати".

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Коалицията настоява за стандарт от поне 14 300 евро на субсидирана бройка, което са около 19,3 млн. евро допълнително за цялата страна. Настоява и за ясна стратегия за отпускане на нови бройки, каквито за 2027 г. не са предвидени. "Българските читалища не настояват за привилегии. Те настояват за финансиране, което им позволява да изпълняват обществената мисия, възложена им със закон", се казва още в позицията.

От екипа на НЧ "Васил Левски 1945" - Варна обръщат внимание, че съществува сериозен риск пред бъдещето на българските читалища. "Как се очаква една институция да развива културна дейност, когато държавното финансиране не осигурява дори минималните условия за нейното съществуване? Този въпрос вече не може да бъде отлаган", казват от настоятелството и изтъкват, че зад всяко читалище стоят хора, традиции и бъдеще.

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"Едно читалище може да има скромен бюджет, но обществената му стойност е неизмеримо по-голяма от средствата, които държавата отделя за него. Когато читалището затвори, не изчезва просто още една институция от административната карта. Изчезва място, което свързва хората, съхранява паметта и създава живот в населеното място.

В позицията се припомня още, че през последните години към народните читалища се отправят все повече очаквания – да развиват нови дейности, да привличат младите хора, да участват в проекти, да внедряват дигитални услуги, да подкрепят образованието, да съхраняват нематериалното културно наследство и да бъдат активни партньори на местните власти. "Тези очаквания са основателни. Българските читалища имат потенциала да бъдат съвременни, активни и устойчиви обществени центрове. Но не може да се изисква развитие, когато не са осигурени средствата дори за нормалното функциониране."

Какво трябва да се промени?

От читалищата искат:

Преизчисляване на държавната субсидия за 2027 г., така че стандартът за една субсидирана бройка да бъде не по-нисък от 14 300 евро годишно. Според разчетите на коалицията това изисква приблизително 19,3 млн. евро допълнително финансиране в национален мащаб.

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Разработване на ясна, прозрачна и обективна стратегия за отпускане на нови субсидирани бройки, каквито в предложената финансова рамка за 2027 г. не са предвидени.

"Това не са искания за привилегии или необосновано увеличаване на публичните разходи. Това е настояване държавата да осигури реални условия за изпълнение на обществената мисия на читалищата.", се казва още в разпространеното писмо.

В позицията се изтъква, че отговорността за бъдещето на читалищата е национална, тъй като те са създадени от гражданската енергия и стремежа към просвещение и са една от най-устойчивите обществени институции в историята на страната ни.

"Призоваваме Министерството на финансите, Министерството на културата и народните представители да проявят институционална отговорност и да предприемат необходимите действия при приемането на държавния бюджет за 2027 г.", зоват от екипа на НЧ "Васил Левски 1945" - Варна.