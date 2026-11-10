Частично бедствено положение в три общини след трагедията на АМ “Тракия“

Частично бедствено положение е обявено на територията на общините Стралджа, Тунджа и Ямбол вследствие на мащабните верижни катастрофи на АМ “Тракия“. Извънредният режим е въведен със заповед на областния управител на Ямбол Георги Чалъков и е влязъл в сила от 7:30 часа на 10 ноември 2026 г., съобщиха от местната Областна администрация, цитирани от БГНЕС. Въвеждането на мярката е продиктувано от изключително усложнената ситуация в региона и значителните имуществени вреди, нанесени при тежките пътнотранспортни произшествия по аутобана. Още: Радев обяви черната равносметка от "Тракия": 11 жертви и 48 ранени (ВИДЕО) За ръководител на операциите на терен е определен комисар Иван Динев, директор на Регионалната дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ямбол.

По-рано днес участъци от автомагистрала “Тракия“ бяха блокирани от безпрецедентни верижни сблъсъци, предизвикани от внезапно паднала гъста мъгла, ограничила видимостта до едва 10 метра. До момента се съобщава за 12 загинали и още поне 50 ранени. Още: Жестоката равносметка на АМ "Тракия": МВР съобщи за общо 86 катастрофирали коли Десетки автомобили се удариха в условията на силно влошена метеорологична обстановка и мокра настилка. Заради мащаба на трагедията властите стартираха операция “Спаси“, в която се включиха стотици полицаи, пожарникари и медицински екипи. Десетки ранени бяха транспортирани към болници в Сливен, Ямбол и Бургас, а държавата осигури военни и правителствени самолети за превозване на най-тежко пострадалите към столични клиники. Още: "Не съм виждал такова нещо": Над 70 превозни средства са участвали в катастрофите на АМ "Тракия"