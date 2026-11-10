Ден на траур в сряда в памет на загиналите в тежката катастрофа на АМ "Тракия"

Министерски съвет обяви сряда (11 ноември) за Ден на траур. Това обяви премиерът Румен Радев. Днес при две верижни катастрофи на магистрала "Тракия" загинаха 11 човека, а 46 са транспортирании настанени в различни болници. "Това е трагичен ден за цяла България. Тази ужасна катастрофа до тук отне живота на 12 души, десетки други са ранени и настанени в болниците в Бургас, Сливен и Ямбол“, заяви премиерът.

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Той изказа съболезнования на семействата и близките на загиналите и благодари на спасителните екипи и гражданите, включили се в помощта при изключително тежките метеорологични условия и силно ограничената видимост.

По думитему са предприети всички необходими мерки за транспортиране на пострадалите до болниците в трите града. Организиран е и въздушен мост – правителственият самолет и двата самолета „Спартан“ са били изпратени в Бургас, а впоследствие пренасочени къмлетище „Безмер“, където остават в готовност за оказване на помощ при необходимост.