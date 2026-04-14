Без забавяне на пенсиите заради почивни дни: Ново предложение

Изплащането на пенсиите ще бъде ускорено и няма да се допуска забавяне, когато датата за тяхното получаване се пада в почивен ден. Това предвижда промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика (МТСП). По указания на служебния социален министър Хасан Адемов експертите на министерството и на Националния осигурителен институт (НОИ) подготвиха промяна, която ще ускори изплащането на парите на възрастните хора.

ОЩЕ: Почти половината от новите пенсии са инвалидни, българите масово се пенсионират по-рано

В момента пощенските станции, банките и други доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ, всеки месец изплащат пенсиите между 7-о и 20-о число. Когато тези дни са неработни, изплащането започва и завършва в следващия работен ден, напомниха от социалното ведомство. Оттам коментираха, че ако датата съвпада с почивни дни, се създава сериозно забавяне, което създава финансови затруднения за възрастните, тъй като за по-голямата част от тях пенсиите са единственият им източник на доход.

След като промяната в наредбата стане факт, когато 7-о или 20-о число са неработни дни, изплащането на пенсиите ще започва или завършва в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получат своите пенсии и добавки към тях без забавяне, смятат от министерството.

ОЩЕ: Започва изплащането на пенсиите и великденските добавки

"Това е още една стъпка в посока реализиране на един от основните приоритети на служебния кабинет – подкрепата на най-уязвимите", заяви министър Адемов. "Мярката няма да коства никакви средства, но ще създаде спокойствие и ще гарантира навременно изплащане на средствата на българските пенсионери", добави той. По думите му това е дългогодишен проблем, който сега той намира решение.

Проектът за промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж е публикуван за обществено обсъждане. След края на консултациите ще бъде разгледан в Надзорния съвет на НОИ, след което ще бъде внесен за окончателно приемане от Министерския съвет, казаха още от социалното министерство.

Изплащането на пенсиите през предходния месец започна на 9 март, защото 7 и 8 март бяха неработни дни.